Konut fiyatlarının artış hızının düştüğü dönemde ilginç bir istatistik TÜİK’ten geldi. Yapı izin istatistiklerine göre 2017 yılında 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verildi. Bu rakam bir rekora işaret ediyor. Öneceki yıl 986 bin olan ruhsat sayısı böylece yüzde 32.3 oranında tırmandı. Yapımına başlanacak yeni konut sayısını gösteren bu istatistiğe göre günde 3 bin 625, saatte ise 151 konuta ruhsat alındı.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ETKİLİ OLDU

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları eylül ayından bu yana enflasyonun gerisinde artış kaydediyordu. İşte bu verinin yanı sıra piyasada da dile getirilen satışta durgunluk olduğuna dair söylemlere rağmen gelen rekor ruhsat isteği dikkat çekti. Zira müteahhitler de fiyatların bu seviyeden aşağı düşmesinin projeleri yarım bırakma tehlikesi doğurduğunu belirtiyor. Bir diğer görüş de metrekaresi 6 bin TL’nin üzerindeki konutların satışında sıkıntı olduğu yönünde. İşte böyle bir ortamda gelen rekor ruhsat talebi, inşaat sektörünün durmak bilmediğini gösterdi ve geleceğe yönelik umutları yeşertti.

Öte yandan, daire sayısına göre toplam 1 milyon 323 bin 118 dairenin 1 milyon 221 bin 846’sı özel sektör, 83 bin 762’si devlet sektörü ve 17 bin 510’u yapı kooperatifleri tarafından alındı. Bu da ruhsat talebinin yüzde 92.34’ünün özel sektör firmalarından geldiğini gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre inşaatçılar ruhsat başvurularında, genç nüfus nedeniyle var olan konut ihtiyacının hâlâ talep yaratığını diğer yandan kentsel dönüşüm projelerinin hızlanmasının da etkisinin olduğunu belirtiyor. Ancak, ruhsat isteklerinin artmasında 1 Ekim 2017’de meydana gelen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliğinin rekorda etkili olduğu görülüyor. Çünkü bu yönetmelik ile başta stüdyo dairelerin artık yapılamayacak olması ruhsatta verilen bazı imar haklarının geri alınması gibi değişiklikler müteahhitleri projelerini hızlıca hazırlayıp belediyelere yöneltti.

İSKÂN VERİLEN BİNA SAYISI AZALDI DAİRE SAYISI YÜZDE 8.9 ORANINDA ARTTI

İskân olarak da bilinen, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgesine sahip konut sayısında da artış görüldü. İskân verilen bina sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre, 1,7 oranında azalırken, daire sayısı yüzde 8.9 oranında arttı. Binaların yüzölçümü yüzde 6.6, değeri yüzde 28.2 yükseldi. İskân verilen daire sayılarına göre, İstanbul 160 bin 471 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 67 bin 275 adet ile Ankara ve 49 bin 844 adet ile İzmir izledi. İskân verilen dairelerin değeri geçtiğimiz yıl 2016’ya göre yüzde 28.2 arttı. 2016 yılında iskân verilen binaların değeri 137 milyar 273 milyon TL olarak hesaplanırken, bu rakam 2017’de 175 milyar 926 milyon TL’ye yükseldi.

#yataytekli#haber#ekonomi#center#

RUHSAT VERİLEN KONUTLARIN DEĞERİ 233 MİLYAR TL

TÜİK verilerine göre, bir veya daha fazla daireli ikamet amaçlı ruhsat verilen binaların değeri yaklaşık 233 milyar 483 milyon TL oldu. Böylece ruhsat verilen dairelerin ortalama değeri 177 bin 415 TL olarak hesaplandı. 2016 yılında ise ruhsat verilen konutların toplam değeri yaklaşık 146 milyar TL idi. Konutların değerlerinde ortalama yüzde 60’ın üzerinde bir artış kaydedildi. Ruhsat verilen daire sayısında, İstanbul ili 254 bin 598 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 101 bin 840 adet ile Ankara ve 76 bin 29 adet ile İzmir izledi. Yapıların toplam yüzölçümüne göre de 49.6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 28.9 milyon metrekare ile Ankara, 15.2 milyon metrekare ile Bursa illeri izledi. 2017 yılında genel tabloya bakıldığında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının bir önceki yıla göre, bina sayısında yüzde 16.2, yüzölçümünde yüzde 31.8, değerde yüzde 56.8, daire sayısında yüzde 32.3 oranında artış kaydedildi.

Ocak 2017 95.389 Şubat 2017 101.468 Mart 2017 128.923 Nisan 2017 114.446 Mayıs 2017 116.558 Haziran 2017 97.597

Temmuz 2017 115.869 Ağustos 2017 120.198 Eylül 2017 140.298 Ekim 2017 122.882 Kasım 2017 122.732 Aralık 2017 132.972

TÜİK verilerine göre 2017’de toplam 1 milyon 409 bin 314 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam kayıtlara yeni bir rekor olarak geçti.

- İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ AZALINCA SAYISI ARTTI

Bu veriler bize inşaatçıların ülke ekonomisine duyduğu güveni gösteriyor. İnşaatçılar yatırıma devam ediyor. Öte yandan inşa edilen dairelerin metrekareleri küçüldü. Böylece yapılan konut sayısı da arttı. Konut ihtiyacı, insanların gıdadan sonraki ikinci ihtiyacı olduğu için bu alandaki yatırımlar her zaman devam edecektir. İnşaatçılar hep kâr etmeyi düşünmemeli. Sektörün istihdam yaratma, katma değer üretme gibi görevleri de var.

- GYODER BAŞKANI FEYZULLAH YETGİN: BELİRLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞMAMAK LAZIM

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 1 Ekim’de değişmesi etkisini gösterdi. Müteahhitler bu tarihten önce ruhsat alabilmek için belediyelere başvurdu. Kentsel dönüşüm projelerinin de artmasıyla birlikte ruhsat alımında hareketlilik görüldü. Türkiye’de konut ihtiyacı konusunda sıkıntı yok. Ancak belirli bölgelere yoğunlaşmamak lazım. Daha hasaplı kitaplı olmak lazım. Öte yandan eski yapı stokunu da süratle değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye genelinde akıllı, yaşanılabilir şehirlere ihtiyacımız var.

- AYİDER BAŞKANI MELİH TAVUKÇUOĞLU: 2017’DE KONUTLARI EKTİK 2018’DE SATIŞ BEKLİYORUZ

Ruhsat verilen konutların çoğu özel sektör tarafından hazırlanan projeler. Bu istatistik bize gösteriyor ki 2017 yılında konutları hazırladık, artık müşteri bekleme dönemine geçtik. Bir başka deyişle konutları ektik, şimdi ekinimizi biçmeyi bekliyoruz. Çünkü stoka mal ürettiğimiz görülüyor. Ancak 2018 yılında elde olan bu stokları eritemezsek ve bu hızda ruhsat almaya devam edersek sektörde sıkıntı doğar. Elimizdeki bu stokları muhakkak eritmemiz gerekiyor aksi halde piyasada arz fazlası oluşur.