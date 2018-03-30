‘2017’de mahsule 2.5 milyar TL ödedik’

Tütüncü, satış noktalarında başlatılan “Yurdum Ülker çiftçisiyle büyür Ülker” kampanyasıyla çiftçilerin Ülker’in başarısındaki katkısına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Yıldız Holding’in Ülker ile beraber bünyesinde bulunan tüm gıda şirketleriyle tarımı desteklediğine dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise aldıkları toplam 3 milyon ton mahsule ödenen rakamın geçen sene 2.5 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Ülker, şunları söyledi:

"80 fabrikamızın 55’i Türkiye’de hizmet veriyor. Bu fabrikalarımızda bisküviden çikolataya, yağdan dondurulmuş gıdaya, kişisel bakıma kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Türkiye’de 45 bin, yurtdışında 15 bin olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz.”

Ülker, satın aldıkları McVitie’s ve Godiva gibi markaların üretimlerinin Türkiye’de yapıldığını ve dünyanın birçok noktasına ihraç edildiğini aktardı.