En İyi Drama ödülünü Peaky Blinders alırken, En İyi Uluslararası dizi ödülünün sahibi The Handmaid’s Tale oldu. Üç adaylığı bulunan Black Mirror ise törenden ödül alamadı.

2018 BAFTA TV Ödülleri’nin kazananları:

EN İYİ DRAMA

Peaky Blinders (KAZANAN)

Diğer Adaylar

The Crown

The End of the F***ing World

Line of Duty

EN İYİ ULUSLARARASI DİZİ

The Handmaid’s Tale (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Big Little Lies

Feud: Bette and Joan

The Vietnam War

EN İYİ MİNİ DİZİ

Three Girls (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Howards End

The Moorside

The State

EN İYİ KADIN OYUNCU

Molly Windsor – Three Girls (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Claire Foy – The Crown

Sinead Keenan – Little Boy Blue

Thandie Newton – Line of Duty

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sean Bean – Broken (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Jack Rowan – Born To Kill

Joe Cole – Hang The DJ: Black Mirror

Tim Pigott-Smith – King Charles III

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Vanessa Kirby – The Crown (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Anna Friel – Broken

Julie Hesmondhalgh – Broadchurch

Liv Hill – Three Girls

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brian F. O’Byrne - Little Boy Blue (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Adrian Dunbar – Line of Duty

Anupam Kher – The Boy with the Topknot

Jimmi Simpson – USS Callister: Black Mirror

EN İYİ KOMEDİ

This Country (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Catastrophe

Chewing Gum

Timewasters

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)

Daisy May Cooper – This Country (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Anna Maxwell Martin – Motherland

Sharon Horgan – Catastrophe

Sian Gibson – Peter Kay’s Car Share

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)

Toby Jones – Detectorists (KAZANAN)

Diğer Adaylar

Asim Chaudhry – People Just Do Nothing

Rob Brydon – The Trip to Spain Samson Kayo – Famalam