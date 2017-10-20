2018 bütçesinde kesilecek ceza hedefi yüzde 15.3 arttı

2018 bütçesine göre vergiden yüzde 14.9 artışla 617.3 milyar lira, harçlardan da yüzde 27 artışla 23.7 milyar lira gelir hedeflenirken, gelecek yılın ceza tahmini de belli oldu. Buna göre kamunun, yeni yılda vatandaştan 12 milyar 81 milyon 621 bin lira para cezası toplaması öngörülüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu rakam 2017 bütçe tahminine göre yüzde 15.3’lük artışı ifade ediyor. Geçen yıl 11.1 milyar lira ceza hedefi bütçeye konulmuştu. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 81 milyon 621 bin liralık cezanın yüzde 36.6’sını idari para cezaları oluşturacak.
Bu çerçevede yeni yılda 4 milyar 427 milyon 95 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor. Karayolu Taşıma Kanununa göre alınan idari para cezalarından 283 milyon 186 bin lira, çevre idari para cezalarından 56 milyon 829 bin lira, trafik para cezalarından 40 milyon 34 bin lira ve diğer idari para cezalarından 4 milyar 47 milyon 46 bin lira idari para cezası tahsilatı yapılacağı tahmin ediliyor.
VERGİ CEZASINDAN 2.9 MİLYAR BEKLENİYOR
Yargı para cezaları: 966 milyon tl
İdari para cezaları: 4.4 milyar TL
Pay ayrılan idari para cezaları: 3.1 milyar TL
Vergi cezaları: 2.9 milyar TL
Diğer para cezaları: 564.341.000
Toplam: 12.081.621.000
TEKNOLOJİYE VERGİ İSTİSNASI İÇİN BELGE KOŞULU GELDİ
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve vergiden istisna düzenlemesi kapsamına giren mükelleflerin gayri maddi haklarından elde edilen kazançları dolayısıyla bu istisnadan yararlanabilmesi için söz konusu hakların patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun vergiden istisna hükmü kapsamına giren, bu bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilen kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre tescile veya kayda yetkili kuruma başvurması, patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekiyor.
GECİKMELERDEN 878 MİLYON LİRA HEDEFLENİYOR
Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 878 milyon 315 bin lira, diğer vergi cezalarından ise 2 milyar 77 milyon 888 bin lira tahsil edecek. Diğer para cezalarında ise tanımlanmayan diğer para cezalarından 564 milyon 341 bin lira tahsil edilecek. Öte yandan, yargı para cezalarından 966 milyon 329 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3 milyar 167 milyon 653 bin lira tahsil edilmesi hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 30 dakika öncehele hgs de geçiş cezaları çok fazla unutulmuş bir 10 lira 100 lira oluyor bence 2 katını geçmemeli maksat tuzağa düşürüp sömürmek mi? devlet bunu yapmamalı.00
-
Misafir 30 dakika öncehele hgs de geçiş cezaları çok fazla unutulmuş bir 10 lira 100 lira oluyor bence 2 katını geçmemeli maksat tuzağa düşürüp sömürmek mi? devlet bunu yapmamalı00
-
Misafir 1 saat öncekimse ceza yemezse devlet batacak ozmn00