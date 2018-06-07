Çeyiz yardımı ya da resmi adıyla evlenme ödeneği, devlet tarafından SGK aylığı evlilik nedeniyle kesilecek olan yetim- ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilir. Devlet, yetim aylığı alan kız çocuklarına evlendiklerinde maddi destek sağlamak adına, aldıkları yetim aylığı tutarının 24 katını, yani 2 yıllık maaş miktarını nakit olarak tek seferde öder.

Evlenme ödeneği almak için gereken 3 şart bulunmaktadır. Birinci şart kadın olmak, ikinci şart SGK’dan yetim geliri veya yetim aylığı alıyor olmak, üçüncü şart ise evlenmektir. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar. Çeyiz parasından yararlanabilmek için evlenilen tarih itibariyle SGK’dan yetim maaşı alıyor olmak gerekli.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Evlenme yardımı hakkında yaptığımız bu genel tarifin ardından il olarak çeyiz parası ne kadar sorusuna yanıt verelim. Evlenme ödeneği, SGK’dan alınan gelir veya yetim aylığının 2 yıllık tutarı kadardır. Yani SGK’dan gelir veya yetim aylığı alan kız çocukları, evlendiklerinde aldıkları son maaşın 24 katını çeyiz parası olarak alırlar. Bunu daha anlaşılır olması için bir örnekle açıklayalım. SGK’dan 750 TL yetim aylığı alan bir kız çocuğu, evlenmesi halinde 24×750 TL = 18.000 TL çeyiz yardımı almaya hak kazanır. Evlenme yardımı tek seferde ve peşin olarak hak sahibi adına ödenir.

Evlenerek mutlu bir yuva kurmaya ilk adımı atan çiftlere devletin yardımı evlenme ödeneği ile sınırlı değil elbette. Tam ve mutlu bir aile olmanın bir sonraki adımı elbette ki çocuk sahibi olmak. Devlet çocuk sahibi olmayı teşvik etmek, çocuk sahibi olan ailelere maddi destek olmak adına çok çeşitli yardımlarda bulunuyor. Devletin çocuk sahibi olan çiftlere yaptığı en önemli destekler süt parası ve doğum yardımı.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Son olarak çeyiz parası başvurusu nereye yapılır, nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir konusuna değinelim. Yetim aylığını 4/A (eski SSK), 4/B (eski Bağ-Kur) sigorta kolu üzerinden alanlar başvurularını bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi’ne yapmaları gerekir. Yetim aylığını 4/C (eski Emekli Sandığı) sigorta kolundan alanlar da ise farklı bir durum söz konusu. İlk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların yetim kızları evlenme ödeneği başvurusunu tıpkı SSK ve Bağ – Kur’lular da olduğu gibi bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi’ne yapmaları gerekir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanların yetim kızları ise başvurularını Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na yapmaları gerekiyor.

Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. Şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.