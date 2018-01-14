Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Peru'nun La Paz ile Bolivya'nın Uyuni kentleri arasındaki 425 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 49 dakika 26 saniyelik derecesiyle Peugeot takımından İspanyol Carlos Sainz elde etti. Sainz'ın 12 dakika 5 saniye gerisindeki Giniel de Villiers ikinci, 14 dakika 19 saniye arkasındaki Nasser El-Ettiyah üçüncü oldu.

Motosiklet kategorisinde ise Honda takımından Joan Barreda Bort, 5 saat 11 dakika 10 saniyede bitirdiği yedinci etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, 2 dakika 51 saniye geriden Adrien Van Beveren, 8 dakika 2 saniye geriden de Kevin Benavides takip etti.

Yedinci etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında Carlos Sainz birinci, Nasser El-Ettiyah ikinci, Giniel de Villiers üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Adrien Van Beveren birinci, Kevin Benavides ikinci, Joan Barreda Bort üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Tupiza kentleri arasındaki 498 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

2018 Dakar Rallisi

Joan Barreda Bort

Carlos Sainz