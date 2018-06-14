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2018 Dünya Kupası statları

14.06.2018 - 14:49 | Güncelleme:

Rusya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 15 Temmuz'da bitecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar, 11 farklı şehirdeki 12 statta yapılacak

  • 1 2018 Dünya Kupası statları
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    Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarına da ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik Luzhniki Stadı, Moskova'da bulunuyor.

  • 2 2018 Dünya Kupası statları
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    Luzhniki stadı organizasyon boyunca Saint Petersburg Stadı ile 7'şer maça ev sahipliği yaparak turnuvanın en fazla karşılaşmasının oynanacağı iki stattan biri olacak.

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    Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

    14 Haziran: 18.00 Rusya-Suudi Arabistan

    17 Haziran: 18.00 Almanya-Meksika

    20 Haziran: 15.00 Portekiz-Fas

     

    26 Haziran: 17.00 Danimarka Fransa

     

  • 4 2018 Dünya Kupası statları
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    1 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

    11 Temmuz: 21.00 Yarı final

     

    15 Temmuz: 18.00 Final

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    Ekaterinburg Arena 

    Ekaterinburg şehri Rusya'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler içinde en doğuda yer alanı konumunda bulunuyor.

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    35 bin kapasiteli Ekaterinburg Stadı farklı tribün yapısı ile dikkat çekiyor. Ekaterinburg Stadı'nda şampiyona boyunca 4 grup maçı oynanacak.

     

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    Ekaterinburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

    15 Haziran: 15.00 Mısır-Uruguay 

    21 Haziran: 18.00 Fransa-Peru

    24 Haziran: 18.00 Japonya-Senegal

     

    27 Haziran: 17.00 Meksika-İsveç

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    Fisht Stadı

    Rusya'nın güneyinde yer alan Soçi şehrindeki Fisht Stadı 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

     

     

  • 12 2018 Dünya Kupası statları
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    47 bin kişilik kapasiteye sahip Fisht Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

     

     

  • 13 2018 Dünya Kupası statları
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    15 Haziran: 21.00 Portekiz-İspanya

    18 Haziran: 18.00 Belçika-Panama

    23 Haziran: 21.00 Almanya-İsveç

  • 14 2018 Dünya Kupası statları
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    26 Haziran: 17.00 Avustralya-Peru

    30 Haziran: 21.00 Son 16 turu

    7 Temmuz: 21.00 Çeyrek final

  • 15 2018 Dünya Kupası statları
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  • 16 2018 Dünya Kupası statları
    16 | 60

    Kaliningrad Stadı

    Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad şehri, Litvanya, Polonya ve Baltık Denizi ile çevrilidir.

  • 17 2018 Dünya Kupası statları
    17 | 60

    35 bin kişilik Kaliningrad Stadı, 4 grup maçına ev sahipliği yapacak.

     

  • 18 2018 Dünya Kupası statları
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    Kaliningrad Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 19 2018 Dünya Kupası statları
    19 | 60

    16 Haziran: 22.00 Hırvatistan-Nijerya

    22 Haziran: 21.00 Sırbistan-İsviçre 

    25 Haziran: 21.00 İspanya-Fas

     

    28 Haziran: 21.00 İngiltere-Belçika

  • 20 2018 Dünya Kupası statları
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  • 21 2018 Dünya Kupası statları
    21 | 60

    Kazan Arena

    Rus ekibi Rubin Kazan'ın sahası olan Kazan Arena yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli.

     

     

  • 22 2018 Dünya Kupası statları
    22 | 60

    Kazan Arena, 4 grup maçının yanı sıra bir son 16 turu ve bir çeyrek final maçına da sahne olacak.

     

  • 23 2018 Dünya Kupası statları
    23 | 60

    Kazan Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 24 2018 Dünya Kupası statları
    24 | 60

    16 Haziran: 13.00 Fransa-Avustralya

    20 Haziran: 21.00 İran-İspanya

    24 Haziran: 21.00 Polonya-Kolombiya

     

  • 25 2018 Dünya Kupası statları
    25 | 60

    27 Haziran: 17.00 Güney Kore-Almanya

    30 Haziran: 17.00 Son 16 turu

    6 Temmuz: 21.00 Çeyrek final

  • 26 2018 Dünya Kupası statları
    26 | 60

    Mordovia Arena

    44 bin kişilik Mordovia Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 27 2018 Dünya Kupası statları
    27 | 60

    16 Haziran: 19.00 Peru-Danimarka

    19 Haziran: 15.00 Kolombiya-Japonya

     

  • 28 2018 Dünya Kupası statları
    28 | 60

    25 Haziran: 21.00 İran-Portekiz

     

     

    28 Haziran: 21.00 Panama-Tunus

  • 29 2018 Dünya Kupası statları
    29 | 60
  • 30 2018 Dünya Kupası statları
    30 | 60
  • 31 2018 Dünya Kupası statları
    31 | 60

    45 bin kişilik Nizhny Novgorod Stadı'nda şu karşılaşmalar yapılacak:

     

  • 32 2018 Dünya Kupası statları
    32 | 60

    18 Haziran: 15.00 İsveç-Güney Kore

    21 Haziran: 21.00 Arjantin-Hırvatistan

    24 Haziran: 15.00 İngiltere-Panama

  • 33 2018 Dünya Kupası statları
    33 | 60

    27 Haziran: 21.00 İsviçre-Kosta Rika

    1 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

     

    6 Temmuz: 17.00 Çeyrek final

  • 34 2018 Dünya Kupası statları
    34 | 60
  • 35 2018 Dünya Kupası statları
    35 | 60
  • 36 2018 Dünya Kupası statları
    36 | 60

    Rostov Arena

    45 bin kişilik Rostov Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 37 2018 Dünya Kupası statları
    37 | 60

    17 Haziran: 21.00 Brezilya-İsviçre

    20 Haziran: 18.00 Uruguay-Suudi Arabistan

    23 Haziran: 18.00 Güney Kore-Meksika

     

  • 38 2018 Dünya Kupası statları
    38 | 60

    26 Haziran: 21.00 İzlanda-Hırvatistan

     

    2 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

  • 39 2018 Dünya Kupası statları
    39 | 60
  • 40 2018 Dünya Kupası statları
    40 | 60
  • 41 2018 Dünya Kupası statları
    41 | 60

    Samara Arena

    45 bin kişilik Samara Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 42 2018 Dünya Kupası statları
    42 | 60

    17 Haziran: 15.00 Kosta Rika-Sırbistan

    21 Haziran: 15.00 Danimarka-Avustralya

    25 Haziran: 17.00 Uruguay-Rusya

  • 43 2018 Dünya Kupası statları
    43 | 60

     

    28 Haziran: 17.00 Senegal-Kolombiya

    2 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

     

    7 Temmuz: 17.00 Çeyrek final

  • 44 2018 Dünya Kupası statları
    44 | 60
  • 45 2018 Dünya Kupası statları
    45 | 60
  • 46 2018 Dünya Kupası statları
    46 | 60

    Spartak Arena

    Moskova'daki ikinci stat olan Spartak Stadı, 42 bin kapasiteye sahip.

  • 47 2018 Dünya Kupası statları
    47 | 60

    Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

     

  • 48 2018 Dünya Kupası statları
    48 | 60

    16 Haziran: 16.00 Arjantin-İzlanda

    19 Haziran: 18.00 Polonya-Senegal

     

  • 49 2018 Dünya Kupası statları
    49 | 60

    23 Haziran: 15.00 Belçika-Tunus

    27 Haziran: 21.00 Sırbistan-Brezilya

     

    3 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

  • 50 2018 Dünya Kupası statları
    50 | 60
  • 51 2018 Dünya Kupası statları
    51 | 60

    St Petersburg Stadı

    2017'de açılışı yapılan Saint Petersburg Stadı 67 bin kapasiteye sahip.

     

  • 52 2018 Dünya Kupası statları
    52 | 60

    Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

     

     

  • 53 2018 Dünya Kupası statları
    53 | 60

    15 Haziran: 18.00 Fas-İran

    19 Haziran: 21.00 Rusya-Mısır

    22 Haziran: 15.00 Brezilya-Kosta Rika

     

    26 Haziran: 21.00 Nijerya-Arjantin

  • 54 2018 Dünya Kupası statları
    54 | 60

    3 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

    10 Temmuz: 21.00 Yarı final

     

    14 Temmuz: 17.00 Üçüncülük maçı

  • 55 2018 Dünya Kupası statları
    55 | 60
  • 56 2018 Dünya Kupası statları
    56 | 60

    Volgograd Arena

    Rusya'nın güneyinde yer alan Volgograd'daki Volgograd Arena 4 maça ev sahipliği yapacak.

     

     

  • 57 2018 Dünya Kupası statları
    57 | 60

    45 bin seyirci kapasitesine sahip Volgograd Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

     

  • 58 2018 Dünya Kupası statları
    58 | 60

    18 Haziran: 21.00 Tunus-İngiltere

    22 Haziran: 18.00 Nijerya-İzlanda

     

  • 59 2018 Dünya Kupası statları
    59 | 60

    25 Haziran: 17.00 Suudi Arabistan-Mısır

     

    28 Haziran: 17.00 Japonya-Polonya

  • 60 2018 Dünya Kupası statları
    60 | 60

 

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