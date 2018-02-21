Honda, son dönemde kaportalarda yaşanan göçükler nedeniyle otomotiv tutkunları arasında tartışma konusu olurken Japon markanın servis hamlesiyle eleştiriler hafiflemişti. Honda, bu hamlenin hemen ardından 2 yıldır beklenen Civic sedanın dizel versiyonunu Türkiye pazarında satışa sürüyor.
İlk etapta Executive ve Elegance donanım paketleriyle sunulacak olan otomobilin Premium paketi sene sonunda satışa çıkarılacak.
Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, yeni modelin tanıtımında yaptığı konuşmada, Civic sedan dizelin Türkiye'de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyledi.
Satışa sunulduğu andan itibaren beğeniyle karşılanan yeni Civic sedanın 2017'de 19 bin 171 adet satıldığı bilgisini veren Tsumura, ayrıca bu modeli ihraç ettikleri ülke sayısının 6'dan 33'e çıktığını, artan talebe karşılık yıl sonunda ikinci vardiya üretime başladıklarını dile getirdi.
2018 HONDA CIVIC DİZEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NE KADAR?
Honda'nın açıklamasına göre 1.6 elegance dizel 121.000 TL başlangıç fiyatıyla, 1.6 exclusive dizel ise 130.000 TL başlangıç fiyatıyla satılacak. Sunroof, deri koltuk ve navigasyon sistemli dokunmatik ekran ise standart olarak geliyor.
Giriş seviyesi olarak sunulan Premium donanım seviyesinde 16 inçlik alaşım jantlar, otomatik yanan farlar, adaptif hız sabitleme sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve sekiz hoparlörlü 180 Watt gücünde ses sistemi devreye giriyor.
Elegance donanım seviyesinde bunlara ilave olarak Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 17 inçlik alaşım jantlar, ön ve arka park sensörleri ve geri görüş kamerası sunuluyor.
Ürün gamının tepe noktasını oluşturan Executive donanım seviyesinde ise deri döşeme, LED ön farlar, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj, Garmin uydu navigasyon, ısıtmalı arka koltuklar ve 10 hoparlörlü 452 Watt gücünde premium bir ses sistemi sunuluyor.
Dizel motorların Volkswagen skandalı sonrası gündemde daha fazla yer bulmasına neden olan emisyon salınımlarında Honda değerleri 100 km mesafede 91 gram. Araç aynı zamanda her 100 kilometrede 3.4 litre yakıt tüketimine sahip.
6 ileri vitesli manuel şanzımanla satışa çıkacak aracın performans değerleri ise 1.6 litre motorda 4000 devir için 120 beygi gücü ve 2000 devirde de 300 nm olarak açıklandı. Temmuz ayından itibaren 9 ileri otomatik ve hatchback versiyonu da geliyor.
Altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen Civic sedan 0’dan 100 km/s hıza 9,9 saniyede ulaşıyor.
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