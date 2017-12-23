HT Cumartesi'nde yer alan habere göre;

1) Malum, yeni yılda hayatınıza fark katacak birçok seçenek var. Beymen Club yılbaşı koleksiyonunun seçkileri arasında kar taneleriyle süslü yastıklar, battaniyeler, ikonik kaz logosuyla süslenmiş kupalar, dekoratif mumlar, soğuk kış günlerinde yanınızda tutacağınız sıcak su torbaları, renkli portföy çantalar, valiz ve seyahat çantaları mevcut. Ayrıca sezonun gözdesi polar montlar, kareli gömlekler, desenli kazak ve trikolar, yumuşacık atkı ve bereler her yaş grubuna ve stile uygun hediye seçenekleri sunuyor. Beymen Club mağazaları ve www.beymenclub.com adresinde fazlasına ulaşabilirsiniz.

2) Günlerinizi güzelleştirecek bir diğer adres ise Sephora... Sephora, bu yıl da yeni yıl makyaj paletinin satışı ile çocukların eğitimine destek oluyor. 130 renk içeren yeni yıl makyaj paleti “Into The Stars”ın aralık ayı boyunca satışından elde edilen kârının tamamı TOÇEV’e (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) bağışlanıyor. Bu sayede maddi durumu elverişsiz ailelerin okumaya istekli çocuklarının eğitimine katkı sağlanıyor. Dolayısıyla bu, çocukların da hayatını güzelleştirecek bir hediye. #SephoraTurkiye Facebook, Instagram, SnapChat hesaplarından güzelliğe dair tüm trendleri Sephora ile takip etmek mümkün.

3) Üçüncü seçkimiz ise evlerini güzelleştirmek isteyenler için. Yıllardır hobi olarak sürdürdüğü masif ahşap çalışmalarını “AtölyeKZLTN” markası altında toplayan Emirhan Kızıltan’ın (44) elinden çıkan işler, benzersiz hediye seçenekleri sunuyor. Kızıltan’ın tamamı el işi ve tekrar kullanıma hazır çam ağacından ürettiği objeler arasında dekoratif anahtarlıklar, duvar süsleri, askılar, şaraplıklar, mutfak rafları, takı dolapları ve baharatlıklar var. AtölyeKZLTN özel siparişler de alıyor. www.tekhobim.com, AtölyeKZLTN Facebook, Instagram ve Gitti Gidiyor hesaplarından ulaşılabilir.