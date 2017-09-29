2018’deki MTV artışı öncesi stoklar hızla eriyecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yüzde 40’lık artış kararını değerlendiren otomotiv sektörü, yeni vergi sistemine geçilecek uygulamanın 2018’den itibaren başlayacak olması nedeniyle yıl sonuna kadar stoklarda hızlı düşüşe neden olabileceği görüşünde. Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre sektör temsilcileri psikolojik etkiyle alımların öne çekileceğini, gelecek yıl ise toplam satışları etkilemesini beklemediklerini belirttiler.

- Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Sekreteri Hayri Erce: Yıl sonuna kadar alanlar avantajlı olacak

Yıl sonuna kadar araç alanlar avantajlı. 2018 için MTV tıpkı ÖTV’de olduğu gibi araç fiyatına endekslenirse fiyatı 70 bin TL’nin altındaki bir 1.6 litrelik araç 1400 TL, 70-100 bin TL arasındaki bir araç ise % 10 daha fazla ödemesi söz konusu olacağından 1500 TL MTV öder. Uygulamanın 1 Ocak 2018’de başlayacak olması, bu yıldan gelecek yıla geçmesi muhtemel stokları azaltır, yıl sonu satış rakamlarına katkı yapar. Gelecek yıl ise toplam satışlara olumsuz etkisi olmaz.

- Opel Genel Müdürü Özcan Keklik: Alımlar öne çekilecektir

Yıl sonuna kadar artış olmayacağı için alımlar artacaktır. Son üç ayda yükseliş devam eder. Psikolojik etkiyle alımlar öne çekilir.Yıl sonuna kadar artış olmayacağı için alımlar artacaktır. Son üç ayda yükseliş devam eder. Psikolojik etkiyle alımlar öne çekilir.

- VW Tic. Araç Gen. Müd. Kerem Güven: Pick-up’lar olumsuz etkilenir

Pick-up’lar ağırlıklı olarak ticari araç olarak trafiğe çıkıyor. Ancak binek araç olarak kaydedilmiş 4X4 pickup’lardaki vergi artışı, satışları olumsuz etkilecek seviyede.

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç: Yüzde 10-12’yi geçmeyecek artış olabilirdi

Bizce bu yanlış bir uygulama, geri dönebilir diye umut ediyoruz. Yüzde 10-12’yi geçmemek kaydıyla artış olabilir. Her seferinde yüzde 10 civarında bir artış oluyordu. Biz hükümetimizin aldığı kararları her zaman destekledik ama burada vatandaşımızı zarara uğratacak bir durum söz konusu. Umarız vatandaşımızı, otomotiv ticaretiyle iştigal eden esnafımızı üzmeyecek bir düzenleme yapılacaktır.

TAŞIT DEĞERİ ÖTV’SİZ HESAPLANACAK

Tasarıya göre, MTV’nin belirlenmesinde “taşıt değeri”, taşıtların ilk teslimi veya ithalinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hariç, Katma Değer Vergisi (KDV) matrahını oluşturan unsurlar dikkate alınarak hesaplanacak.

Engellilere tanınan araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetindeki suiistimalleri önlemek için tavan getirildi. Buna göre, engelliler ÖTV’siz araç muafiyetinden sadece vergisiz fiyatı 70 bin liranın altındaki araçları için yararlanabilecekler.

2018’DE ALINACAK KÜÇÜK MOTORLU ARACIN MTV’Sİ 904 LİRADAN BAŞLAYACAK