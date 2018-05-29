Teknolojinin kalbinin attığı Asya’nın üç dev ülkesi olan Japonya, Güney Kore ve Çin, gelecek nesilk telekomünikasyon standardı olarak kabul edilen 5G konusunda işbirliğine gidiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tokyo’da bir araya gelen Güney Kore Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Yoo Young-min, Çinli mevkidaşı Miao Wei ve Japon mevkidaşı Seiko Noda, bilgi ve iletişim teknolojileri arasında işbirliği ve yeni nesil mobil iletişim ağlarının ortak ticari kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre, üç ülke önümüzdeki yıllarda yeni nesil 5G mobil iletişim ağının ticari kullanımında ortaklığa gidecek.

Ülkeler yeni teknolojik altyapıyı 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na kadar kullanıma hazır hale getirmeyi amaçlıyor. 7 yıl aradan sonra üç bakanın gerçekleştirdiği ilk resmi görüşmede, 4’üncü Sanayi Devrimi adı verilen ve dünya genelinde ekonomiyi ve istihdam biçimlerini radikal biçimde dönüştüren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişime uyum sağlamak üzere ortak stratejiler geliştirme konusunda da görüş birliğine varıldı.

8 GB’LİK VİDEOYU 6 SANİYEDE İNDİRECEK

5G teknolojisi bağlantı hızı ile öne çıkıyor. 5G’de indirme süresi saniyede 10 gigabyte’la gerçekleşirken, data aktarım süresi de 1 milisaniyeye düşüyor. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse, 8 gigabyte (GB) dosya büyüklüğüne sahip bir HD video, 5G teknolojisi ile 6 saniyede indirilebilebilecek. 5G’nin dünyada 2020 yılı itibarıyla yaygınlaşması öngörülüyor.