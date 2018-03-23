21 şirkete toplam 129 milyar TL'nin üzerinde teşvik belgesi verilecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Moldova arasında devreye giren Serbest Ticaret Antlaşması'nın amaçlarına değinerek, ticareti arttırmak için Serbest Ticaret Antlaşması'nın revize edilmesi gerektiğini söyledi.



Zeybekci, şöyle konuştu:



"Türkiye ile Moldova arasında 2016 yılında devreye giren bir Serbest Ticaret Antlaşması var. Bun anlaşmadaki kastımız Moldova'dan daha çok ürün satın almak. Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek. Yoksa Türkiye ile Moldova ekonomisini kıyasladığımız zaman normalde olması gerek belki Türkiye'nin on satıp Moldova'dan bir veya iki alması şeklinde yaşanan bir gelişme olsaydı bu pek aykırı bir gelişme olmazdı ama biz dengelenmesini istiyoruz. Onun için Serbest Ticaret Antlaşması'ndaki amacımız da budur. Serbest Ticaret Antlaşmamızı hizmetler sektörünü de ekleyerek yeniden revize ederek önümüzdeki süreçte ticaretin artışını daha çok kamçılamak istiyoruz. 2017 yılında Moldova'nın Türkiye'ye ihracatı yüzde 22 arttı; Türkiye'nin Moldova'ya ihracatı yüzde 8,5 civarında arttı. 2018'in ilk iki ayındaki rakam da Moldova'nın Türkiye'ye ihracatı yüzde 44 arttı; Türkiye'nin Moldova'ya ihracatında eksi görünüyor. İşte bunu kabul edemeyiz. En azından bizimkinin de bir miktar artması lazım. Onun için arkadaşlarımızın bu yönde teknik olarak işe başlamaları lazım."



"21 ŞİRKETİMİZE 129 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE TEŞVİK BELGESİ VERECEĞİZ"

Yatırım teşvik sistemi sayesinde Türkiye'de ve dünyada bir ilk yaşanacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin 2018 yılıyla ilgili beklentileri yine pozitif yönde. Çünkü yatırımlara baktığımız zaman 2017 yılında 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgelerinde tutar olarak yüzde 81 artışımız var. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz şu anda. Bu teşvik sistemi sayesinde 29 Mart'ta Türkiye tarihinde bir ilk yaşayacağız. Dünya'da da bir ilk yaşanacak. Bir kalemde 21 şirketimize 129 milyar TL'nin üzerinde teşvik belgesi vereceğiz. Bu firmalarımız yatırıma başlayacaklar. Bu yatırımlarını da 2018-2019 sezonunda periyodunda tamamlayacaklar. Bu sadece proje bazlı özel yatırım teşvik sistemimizden gelen yatırımlar normal teşvik sistemimizden gelen yatırımlar buna dahil değil. Bununla beraber 2018 yılında beklentimiz 100 milyar doların üzerinde yatırım bekliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından, TOBB ile Moldova İşadamları Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı.