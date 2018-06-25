Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için milyonlarca seçmen, bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'da sona erdi. Seçime katılım oranı yüzde 86'yı buldu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından bütün Türkiye'nin gözü sandıklardan çıkacak sonuçlara yöneldi.
Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenlerin merakla beklediği Milletvekili seçim sonuçları belli oldu.
Resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekili sayısı da belli oldu. 27. Dönem'de 78 kadın vekil Meclis'te olacak.
Kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre TBMM’deki kadın sayısı 74'ten 78'e çıktı. AK Parti'den 39, CHP'den 14, MHP'den 3, İYİ Parti'den 3, HDP'den 19 kadın milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.
İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
26. DÖNEM SEÇİMLERE GÖRE MECLİS'TE ŞU AN KAÇ KADIN MİLLETVEKİLİ VAR?
2015'te yapılan genel seçimlerin ardından AK Parti, MHP, CHP ve HDP barajı aşarak Meclis'e girmişti. TBMM'de şu an görev yapan 537 vekilin 74'ü kadınlardan oluşuyor...
KENAN SOFUOĞLU, BARIŞ ATAY, ALPAY ÖZALAN VE SAFFET SANCAKLI MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?
BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERE GÖRE KADIN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI
TBMM'de AK Parti'nin 316 milletvekilinin 34'ü kadın. Meclis'te 131 koltuğa sahip CHP'de 19 kadın milletvekili bulunuyor.
HDP'nin 47 milletvekilinin 17'si kadınlardan oluşurken Meclis'te 35 kişinin söz sahibi olduğu MHP'nin 3 kadın vekili var.
25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin 6 milletvekilinin 6'sı erkek. Meclis'in tek bağımsız kadın milletvekili ise CHP'den ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka...
27. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
ADANA
AK Parti: Jülide Sarıeroğlu
CHP: Müzeyyen Şevkin
HDP: Tülay Hatimoğulları
MHP: Ayşe Sibel Ersoy
AFYONKARAHİSAR
CHP: Burcu Köksal
AĞRI
HDP: Dilan Dirayet Taşdemir
AKSARAY
AK Parti: İlknur İnceöz
ANKARA-1
CHP: Gamze Taşcıer
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA-2
AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
MHP: Nevin Taşlıçay
ANKARA-3
AK Parti: Asuman Erdoğan
ANTALYA
AK Parti: Sena Nur Çelik
BARTIN
CHP: Aysu Bankoğlu
BOLU
AK Parti: Arzu Aydın
BURSA-1
CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu
ÇANAKKALE
AK Parti: Jülide İskenderoğlu
DENİZLİ
AK Parti: Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca
DİYARBAKIR
HDP: Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel
AK Parti: Oya Eronat
DÜZCE
AK Parti: Ayşe Keşir
EDİRNE
AK Parti: Fatma Aksal
ELAZIĞ
AK Parti: Sermin Balık
ERZURUM
AK Parti: Zehra Taşkesenlioğlu,
ESKİŞEHİR
AK Parti: Emine Nur Günay
CHP: Jale Nur Süllü
GAZİANTEP
AK Parti: Derya Bakbak
HAKKARİ
HDP: Leyla Güven,
HATAY
CHP: Suzan Şahin
ISPARTA
İYİ Parti: Aylin Cesur Yüksek
AK Parti: Süreyya Sadi Bilgiç
İSTANBUL-1
AK Parti: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut
CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
HDP: Pervin Buldan
İSTANBUL-2
AK Parti: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Canan Kalsın, İffet Polat
HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya
İSTANBUL-3
AK Parti: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil
CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan,
MHP: Arzu Erdem
İZMİR-1
AK Parti: Ceyda Bölünmez Çankırı
HDP: Serpil Kemalbay
İZMİR-2
CHP: Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç
KAHRAMANMARAŞ
AK Parti: Habibe Öçal
KAYSERİ
AK Parti: Hülya Nergis
KOCAELİ
AK Parti: Radiye Sezer Katırcıoğlu
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet
KONYA
AK Parti: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı
KÜTAHYA
AK Parti: Ceyda Çetin Erenler
MALATYA
AK Parti: Öznur Çalık
MANİSA
AK Parti: Semra Kaplan Kıvırcık
MARDİN
HDP: Ebru Günay
MERSİN
AK Parti: Zeynep Gül Yılmaz
CHP: Nevin Zaimoğlu
HDP: Fatma Kurtulan
MUĞLA
AK Parti: Yelda Erol Gökcan
MUŞ
HDP: Gülistan Kılıç Koçyiğit
SAKARYA
AK Parti: Çiğdem Erdoğan Atabek
SAMSUN
AK Parti: Çiğdem Karaaslan
CHP: Neslihan Hancıoğlu
SİİRT
HDP: Meral Danış Beştaş
SİVAS
AK Parti: Semiha Ekinci
ŞANLIURFA
AK Parti: Zemzem Gülender Açanal, Ayşe Sürücü
TEKİRDAĞ
CHP: Candan Cüceer
AK Parti: Çiğdem Koncagül
TOKAT
AK Parti: Özlem Zengin
TRABZON
AK Parti: Bahar Ayvazoğlu
VAN
HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan
YALOVA
AK Parti: Meliha Akyol