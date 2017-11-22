24 Kasım şiirleri! Öğretmenler Günü şiirleri (kısa, anlamlı şiirler)

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü için bekleyiş sona eriyor. Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin ve öğretmenin beklediği Öğretmenler Günü, bu yıl da yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Öğretmenlerin önemi, öğretmenlerin bir topluma nasıl etti ettiği ve eğitimin faydaları gibi birçok temada konular işlenecek ve hem öğrencilere hem de halka bilgi verilecek.

Öğretmenler Günü için bekleyişte olan öğrenciler, bu özel günde okumak için, ödevlerinde kullanmak için veya öğretmenlerine sürpriz yapmak için en güzel 24 Kasım şiirleri ile Öğretmenler Günü şiirleri araştırması yapıyor. İnternet üzerinde "24 Kasım şiirleri" ve "Öğretmenler Günü şiirleri" aramalarını yapan öğrenciler, aramalarını sürdürüyor. İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

TÜRK ÖĞRETMENİME

Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;

Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,

Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,

Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;

Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.

Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;

Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;

İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.

Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.

Sen yurdunu,haykırmayarak gizli seversin,

Kalmışsa eğer,ömrümü Tanrı’m sana versin

MİTHAT CEMAL KUNTAY

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Geçen yıl bilmiyordum.

Ne okuma ne yazma.

Sönmez ışıklar tutan,

Siz oldunuz yoluma.

Bir yıl içinde bana,

Çok bilgiler verdiniz.

Anne sevgisi gibi

içimdedir sevginiz.

Vefa ÇAĞAN

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Nevin EMGEN

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel…

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel…

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel…

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel….

Süleyman ÖZBEK

24 Kasım şiirleri

Öğretmenler günü şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri