İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sanatseverleri ücretsiz ağırlayacak. Gazete Habertürk'teki habere göre; bugün Şehir Tiyatroları’nda 7 oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Hisse-i Şayia”, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde “Kahvede Şenlik Var”, Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde “Macbeth”, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde “Nora-Bir Bebek Evi”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Bizim Aile”, Ümraniye Sahnesi’nde “Saadet Hanım”, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde ise “Ben Çağırmadım” başlıklı oyunlar, seyircilere ücretsiz sahnelenecek.

İstanbul’daki diğer etkinlikler ise şöyle:

ŞİŞLİ'DE 'AHUDUDU': Şişli Belediyesi, 4 tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Oyunlar hafta boyunca Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Haftanın açılışı, bugün saat 20.00’de sahnelenecek “Ahududu” oyunu ile yapılacak. Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban, oyunda birlikte rol alacak.

KADIKÖY'DE YÜRÜYÜŞ: Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kadıköy’de bir yürüyüş düzenlenecek. Saat 17.30’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanacak tiyatrocular ve sanatseverler, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek. Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun açıklamasında, “Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun” denildi.

ATAŞEHİR'DE FESTİVAL: Türkiye’nin en kapsamlı tiyatro festivallerinden biri olan 9. Ataşehir Tiyatro Festivali, geçtiğimiz günlerde başladı ve 15 Nisan’a kadar sürecek. Bugün, Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen’in yazdığı “Artiz Mektebi” isimli oyun Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde saat 20.30’da sahnelenecek.

MALTEPE'DE 6 OYUN: Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz “Tiyatro Günleri” gerçekleştirilirken, 6 gün sürecek “Tiyatro Günleri” de kutlanacak. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterimi yapılacak oyunlarla, birbirinden iddialı yapımlar tiyatroseverlerle buluşacak.

MÜZİK ZİYAFETİ: ENKA Kültür Sanat, 30. Yıl ENKA Kültür Sanat Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü, deneyimli tiyatro müzisyeni Çiğdem Erken ve orkestrası tarafından seslendirilen sahnelerin unutulmaz şarkıları ile kutlayacak.

DEVLET TİYATROLARI: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 10 yerleşik ve 6 turne sahnesinde 30 farklı oyunu, 26 farklı sahnede ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak. Bu uygulamayla 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesi sağlanacak.

ADANA: Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle bu yıl 20’ncisi düzenlenecek “Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nde, 30 farklı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bugün başlayıp 30 Nisan’a dek sürecek festivalde 6’sı yabancı 30 oyun sahnelenecek.

“Hisse-i Şayia” Şehir Tiyatroları’nın seyirciyle ücretsiz buluşacak oyunlarından.