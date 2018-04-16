Veri gizliliği çağımızın en hararetli tartışma konularının başında geliyor. Facebook’un yol açtığı veri skandalının sonrasında, kullanıcılar dijital dünyadaki tek tehdidin siber korsanlar olmadığını fark etmiş durumda.

Google Play üzerinden aileler ve çocuklar için sunulan Android uygulamalarını inceleyen araştırmacılar, 3.337 uygulamanın çocukların verilerini topladığını saptadı.

ABD’de yürürlükte olan COPPA yasası, 13 yaşından küçük çocukların verilerinin toplanmasına önemli ölçüde sınırlamalar getiriyor.

Privacy Enhancing Technologies Symposium (Gizliliği Artırma Teknolojileri Sempozyumu - PETS) araştırmacıları tarafından mercek altına alınan 5.855 aile ve çocuk uygulamasından 281 tanesinin ailenin hiçbir onayını almadan cihazdaki rehber ve konum bilgilerini aldığı fark edildi. 1.100 uygulama ise kullanıcısı çocuğa dair bilgileri üçüncü taraflarla paylaşırken, 2.281 uygulamanın Google’ın çocuk verilerinin reklamlar için kullanılmasını yasaklayan kullanım şartını ihlal etti.

Araştırmaya konu olan uygulamaların yüzde 40’ı veri aktarımı yaparken gerekli güvenlik protokollerini yerine getirmiyorken, yüzde 92’si ise Facebook ile giriş yapan çocukların sosyal ağ verilerini yasaklanmasına rağmen alıyor.

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