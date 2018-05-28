4 | 6

POLİS VE ÖĞRETMENİN EK GÖSTERGE 3600 TALEBİ

Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklif, daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmişti. Polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için verilen kanun teklifi yasalaştığında emeklilik ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olacak.

Göstergenin yükselmesi ile emekli olan bir polis memurunun maaşında 400 ile 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arsında bir artış meydana gelebilecek.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ise Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlı.

Dolayısıyla, öğretmenlere de her yıl 24 Kasım'da ikramiye ve 3600 ek gösterge verilmesi TBMM gündemine geliyor. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında öğretmenler günü ikramiyesi ödenmesi öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.