Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmara Denizi başta olmak üzere çarpışma, karaya oturma gibi nedenlerle hasar gören ya da hukuki ihtilaftan dolayı terk edilen batık veya yarı batık gemilerin denizleri ve sahilleri kirlettiğini söyledi.

Söz konusu gemilerin sahiplenilmediğini, hukuki işlemlerinin uzun sürdüğünü, geçmişte bürokrasiyi kaldırmaya yönelik çalışmalardan da sonuç alınamadığını vurgulayan Arslan, süreci hızlandırmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Arslan, yasadaki değişiklikle de limanları ve denizleri kirleten onlarca gemiye ilişkin hukuki ihtilafların çözülememesi üzerine ocak ayında bu kez Limanlar Kanunu'nda değişikliğe gittiklerine dikkati çekerek, "Böylece, halk arasında 'hayalet' olarak adlandırılan, liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi." diye konuştu.

Denizlere sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yaptıklarının altını çizen Arslan, "Bizim önce insanlığa, sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza boyun borcumuz var. O da çevremizin ve denizlerimizin temizliği." ifadesini kullandı.

YETKİ, LİMAN BAŞKANLIKLARINA VERİLDİ

Değişiklikle limanlarda risk teşkil eden gemilerin acil durumlarda güvenli bölgelere nakledilmesi ve satış işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin önünün açıldığını vurgulayan Arslan, başlatılan çalışmalarla bahsi geçen gemilerin hızlı bir şekilde temizleneceğini dile getirdi.

Arslan, karaya oturan batık veya yarı batık gemilere ilişkin tedbirlerin alınması ve satışı dahil gerekli işlemlerin yapılması yetkisinin liman başkanlıklarına verildiğini anımsatarak, "Bu kapsamda liman başkanlıklarımız tarafından hemen 25 gemi hakkında işlem başlatıldı ve 2 geminin icraen satışı tamamlandı. Yıl sonuna kadar büyük bölümünün sökülmek üzere satışının yapılmasını planlıyoruz. Böylece hem denizlerimizi hem de çevremizi temizlemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GEMİLERİN VERDİĞİ ZARAR BERTARAF EDİLECEK

Denizlerin terk edilen batık veya yarı batık gemilerden temizlenmesinin yanı sıra milli kaynakların yerinde kullanılması açısından da önemli getiri sağlayacağına dikkati çeken Arslan, milyarlarca dolarlık değere sahip atıl durumdaki gemilerin, gemi sahiplerine de yük olduğunu ve ihtilaflar nedeniyle limanlarda çürümek zorunda kaldığını bildirdi.

"Tamire değmez" gözüyle bakıldığı için çürümeye terk edilen bu tarz gemilerin hem çevreye zarar vermeden hem de değerini kaybetmeden sökülerek satılabileceğini dile getiren Arslan, "Böylece söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak. Gemilerin çevresinde oluşturduğu tehlikeler de bertaraf edilmiş olacak." dedi.

TALLAS'IN SÖKÜMÜNE BAŞLANIYOR

Arslan, sahipsiz ve terk edilmiş, üzerinde haciz kararları bulunan Kamboçya bayraklı Tallas isimli gemiyle ilgili bu kapsamda işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Ahırkapı demir yerindeki geminin 4 Şubat'taki kötü hava şartları nedeniyle sürüklenerek Zeytinburnu sahilinde karaya oturduğunu anımsatan Arslan, çürümesi nedeniyle de hareket ettirilemeyen ve sahili kirleten bu geminin söküm ihalesinin liman başkanlığınca açık artırma usulüyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Arslan, söz konusu geminin sökümüne yarın başlayacağını, kısa sürede temizlenerek sahilden kaldırılacağını anlattı.

Bakan Arslan, bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sinerjiyle çalışması neticesinde bu kapsamdaki tüm gemilerin sahillerden hızla temizleneceğini bildirdi.