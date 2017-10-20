44 yılın kuraklığı HES'leri de vurdu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Türkiye’nin 2017’nin ilk 9 ayında son 44 yılın en kurak dönemini yaşadığı yönündeki sözleri gözlerin hidroelektrik santrallara (HES) gelen su miktarına ve en ucuz kaynak olan HES’lerden üretilen elektriğe çevrilmesine yol açtı. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin ve diğer resmi kaynakların verilerine göre 2016’da barajlara uzun yıllar ortalamasının yüzde 88’i oranında su geldi. Eylül sonu itibarıyla gelen su miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında azaldı. Geçen yıl eylül ayında 55.7 milyar metreküp olan barajlara gelen su miktarı, bu yılın aynı döneminde 39.6 milyar metreküpe geriledi. Bu yıl uzun yıllar ortalamasının da yüzde 62.1’i oranında su geldi.
GAZA BASILDI
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Enerji yönetimi, özellikle Atatürk, Keban gibi büyük HES’lere gelen su miktarının azalması üzerine elektrik üretim planlamasını gözden geçirdi. Barajlardan üretim kısıldı; bu açık doğalgaz santrallarının daha fazla çalışmasıyla kapatıldı. HES’lerin toplam elektrik üretimindeki payı son bir yılda yüzde 24.8’den yüzde 22’ye indi. Doğalgaz santrallarının payı ise yüzde 32.7’den yüzde 36.4’e çıktı. Ekim ayında doğalgazın payı daha da yükseldi. Bu ayın ilk yarısında doğalgazın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 40’lara ulaştı. Barajların (akarsular dahil) payı yüzde 10 düzeyinde bulunuyor.
FİYATLARI DA ARTIRDI
HES’lerde gelecek yılları da dikkate alarak zorunlu olarak üretimin azaltılması, doğalgazın payının artması piyasada elektrik fiyatlarını da etkiledi. Haziranda 148.44 TL olan elektriğin gün öncesi piyasada takas megavat fiyatı 178.51 TL’ye çıktı. “Artışın temel nedenlerinden biri su miktarının düşmesi, HES’lerin payının azalması” diyen yetkililer, kışın bastırmasıyla fiyatların bir miktar daha artabileceğini söyledi.
1973’TEN BU YANA EN AĞIR KURAKLIK
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti’nin kısa süre önce gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bir sunum yaptı. Eroğlu, Türkiye’nin yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığını kaydederek, bu nedenle baraj ve gölet gibi biriktirme tesislerinin yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti. Türkiye’de 1973, 1985, 1989, 1994, 2001, 2007 ve 2014 yıllarında kuraklık olduğunu belirten Eroğlu, “2017 yılında ilk 9 ayın verilerine göre, Türkiye son 44 yılın en kurak dönemini yaşadı” dedi.
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Misafir 22 dakika öncemayıs ayından beridir izmire tek damla yağmur düşmedi daha. halbuki kışın kar bile yağmıştı canım izmirime.00
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Misafir 2 saat önceakzamlar yolda galiba. Utanacak değiller. Akzama zemin hazırlıyorlar.33
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Misafir 2 saat önceFiyat artımı yapılacağına bir çözüm kaynağı bulursanız da iyi olur.Avrupa sokaklara bile güneş paneli kurdu bizim sokak lambaları hala santral eletrik ile yanıyor çözüm bulma yerine zam yaparsanız hiç bir şey olmaz.150