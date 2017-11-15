45 milyar liralık akaryakıt aldık

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 ayında akaryakıt istasyonlarında kartlarla 305 milyon adet işlem yapıldı. Söz konusu işlemlerin 232 milyonunda kredi kartları, 73 milyonunda ise banka kartları kullanıldı.

Akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı, 9 ayda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 44 milyar 936 milyon liraya yükseldi. Akaryakıt istasyonlarında geçen yılın 9 ayında ise kartlarla 37,5 milyar liralık işlem gerçekleştirilmişti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde akaryakıt istasyonlarında kredi kartları ile 39,6 milyar liralık, banka kartları ile 5,3 milyar liralık harcama yapıldı. 2016'nın aynı döneminde ise kredi kartı ve banka kartları ile yapılan işlem tutarları sırasıyla 34,1 milyar lira ve 3,4 milyar lira oldu.

Banka ve kredi kartları ile akaryakıt istasyonlarında geçen yılın tamamında da 51,3 milyar liralık harcama yapılmıştı.

Kartlar, akaryakıt için en fazla ağustosta cüzdandan çıktı

BKM verilerine göre, akaryakıt istasyonlarında kartla alışveriş bu yıl aylık bazda en fazla 5 milyar 863 milyon lira ile ağustosta gerçekleşti. Ağustos 2017'de kredi kartlarıyla 5 milyar 64 milyon lira, banka kartlarıyla da 799 milyon liralık harcama yapıldı.

Akaryakıt istasyonlarında en düşük harcamanın gerçekleştiği ay ise 4 milyar 213 milyon lira ile şubat oldu. Şubat ayında kredi kartlarıyla 3 milyar 789 milyon lira, banka kartlarıyla da 424 milyon liralık işlem gerçekleştirildi.