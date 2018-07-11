SGK'dan emekli olabilmek için bağlı olduğunuz sigorta kolunun gerektirdiği prim gün sayısını doldurmalısınız. Sigorta prim günlerini, hizmet dökümü olarak E Devlet Kapısı üzerinden görebilirsiniz. Yani E Devlet ile ödenen prim gün sayınızı, prim miktarınızı bağlı olduğunuz sigorta kolu üzerinden görebilirsiniz. 4A ve 4B nedir? sorusuna sizler için yanıt verdik. İşte hizmet dökümü sorgulama işlemi...

4A NEDİR?

4A SGK'ya bağlı bir sigorta koludur. 4A'lı olarak çalışanlar eski sistemde SSK'lı olarak geçer.

4B NEDİR?

4B sigorta kolu eski adıyla Bağkur kendi işini yapanların ya da isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin bulunduğu sigorta koludur.

4A HİZMET DÖKÜMÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri E Devlet Kapısı üzerinde kısa yollar va ara başlıklarla madde madde verilmektedir. Bu maddelerden biri ve en çok arananı ise 4A Hizmet Dökümü sorgulamasıdır. Ancak E Devlet şifresi hiç almayanlar ya da kaybedenler SGK'nın resmi sorgulama sayfası E SGK'dan (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas) sorgulama yapabilir.

Tabi vatandaş bağlı olduğu SGK'ya kimliğiyle başvurabilir, hizmet dökümünü alabilir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

E Devlet'e TC. kimlik no ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmından Sosyal Güvenlik ve Sigorta sekmesi üzerinden '4B hizmet bilgisi' kısmını bulmalısınız. Kısaca E Devlet'te açılan ilk sayfada arama kısmına 4B yazarak ilgili sekmeyi bulabilirsiniz. (Ya da https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi linkini kullanabilirsiniz) Tıkladığınız anda açılan sayfada hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfadan çıktı alabilir ya da barkodlu belge oluşturabilirsiniz.