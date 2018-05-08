HT Magazin'de yer alan habere göre, fanları, Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer ve Cemrehan Karakaş’ı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Genç oyuncular, coşkulu kalabalıkla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

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