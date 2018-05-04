HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Deniz Özerman ve Berke Bük gibi isimlerin yer aldığı, yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği 4N1K 2 filminin galası önceki gün yapıldı.



Etkinliğe katılanlar arasında filmin hikâyesinin konu olduğu kitabın yazarı Büşra Yılmaz’ın yanı sıra Aslı Bekiroğlu ve Alina Boz gibi oyuncular da vardı. Serinin ikincisi olan filmin galasına fanların ilgisi büyüktü.



Gösterim öncesi sevenleriyle zaman geçiren oyuncular bol bol fotoğraf çektirdi. Filmin oyuncularından Gözde Mutluer, “Yine çok güzel bir film yaptık” dedi.

Filmin fanları oyunculara, Duman’ın ‘Kimseyi Görmedim Ben Sen Daha Güzel’ şarkısını hep bir ağızdan söyledi.