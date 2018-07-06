Sina Özer, 4N1K dizisinde Gökhan Karademir karakteri ile dikkat çekiyor. Diziseverler, genç oyuncu Sina Özer'in hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Sina Özer kimdir? Sina Özer kaç yaşında? İşte Sina Özer hakkında tüm detaylar...

SİNA ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.

Sina Özer'in Oynadığı Diziler

4N1K / Gökhan / 2018

Gurbette Aşk / 2014

Sina Özer'in Oynadığı Filmler

4N1K 2 / Gökhan / 2018

4N1K / Gökhan / 2017

GÖKHAN KARDEMİR KARAKTERİ KİMDİR?

Ölümüne dost, ölümüne aşık, ölümüne agresif, ölümüne arıza, ölümüne geyik… Sevgilisi Merve’yi deli gibi kıskanıyor. Gerçek anlamda ''deli'' gibi. ''Bu dünyada kıskanmak konusunda ne kadar saçmalanabilir?'' in sınırlarını Gökhan belirliyor. Sosyal medya kelebeği olmuş Merve’yi stalklarken. Merve’nin gardrobundaki, mini mini kıyafetlerin ezeli düşmanı… Fizikçi’yle ayrı bir muhabbeti, ayrı bir soğuk savaşı var.