Ferhat Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı 4N1K İlk Aşk, beş gencin başından geçenleri ele alıyor. FOX'un merakla beklenen dizisi 4N1K İlk Aşk'ın yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve ne zaman başlyacağı merak edilen 4N1K İlk Aşk dizisine dair detaylar...

4N1K İLK AŞK OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu4N1K İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kadrosunda; Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Burak Yörük, Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi isimler yer alıyor.

4N1K İLK AŞK KİM KİMDİR?

Yaprak Ayvaz (Gözde Mutluer)

Etrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.

Ali Tekelioğlu (Atakan Hoşgören)

Yaprak’ı, her durumda, şartlar ne olursa olsun, koruyan kollayan gamzeli kahraman. Çocukluktan beri hislerini Yaprak’a ne anlatabilmiş ne de Yaprak anlayabilmiş. Okulun basket takımının yıldız oyuncusu ve kaptanı. Barış burda da Ali’nin tadını fena kaçırıyor. Babası Tekin’le yıldızları asla barışmamış. Aralarında derin bir baba ve oğul çatışması var. Devasa bir gizemin ortasında yaşıyor yıllardır ve henüz bunun farkında değil. Okuduğun okulun rehber hocası, her belada kapısını çaldığı Ela Hoca, onun gerçek annesi ve Ali henüz bunu bilmiyor.

Barış Ozansoy (Burak Yörük)

Nam-ı diğer Sırık. Özgüveni battal beden. Şayet bir ''Ozansoy''sanız, hayata bir adım önde başlarsınız. Barış, Ozansoy ailesinin tatlı serseri veliahtı. Hayat onun için bir oyun alanı… İlgi odağı olmaya bayılıyor. Rekabet, onun vazgeçilmezi. Hayatta hiçbir şeyi elde etmek için ekstra bir çaba sarf etmediği için, ona meydan okuyan biri varsa, artık tek gündemi o kişi oluyor. Motosiklet ve basketbol onun vazgeçilmezi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, disiplin kumkuması babaannesi tarafından büyütülmüş.

Sinan Yorulmaz (Cihan Şimşek)

Aşk formülleri ondan sorulmakta; hayatın anlamını erkek dergilerindeki tüyolarda, ezber ettiği romantik komedilerde bulmuş. Gelgelelim sert kayaya, yani bildik aşk formüllerinin işlemediği bir kıza tosluyor, Yelda’ya. Hoşlandığı Yelda’nın, okulun ömür törpüsü Müdür’ün kızı olduğunu bilmiyor henüz. Anne ve babası yıllar önce boşanmış. Annesi Melike onun her şeyi… Bekar annesine, bir başka bekar, okulun Müdür’ü gönlünü kaptırmış. Onlar çocuklarından, çocukları onlardan saklar durur aşklarını, çarşı pazar karışmasın diye...

Gökhan Karademir (Sina Özer)

Ölümüne dost, ölümüne aşık, ölümüne agresif, ölümüne arıza, ölümüne geyik… Sevgilisi Merve’yi deli gibi kıskanıyor. Gerçek anlamda ''deli'' gibi. ''Bu dünyada kıskanmak konusunda ne kadar saçmalanabilir?'' in sınırlarını Gökhan belirliyor. Sosyal medya kelebeği olmuş Merve’yi stalklarken. Merve’nin gardrobundaki, mini mini kıyafetlerin ezeli düşmanı… Fizikçi’yle ayrı bir muhabbeti, ayrı bir soğuk savaşı var.

Oğuz Ünal (Cemrehan Karakaş)

Pijama - Pislik - Pizza. Bu üçlü, Oğuz’un vazgeçilmezi. En son ne zaman herhangi bir konuda ciddi olduğunu o da hatırlamıyor. Birine, şaka yollu bir pislik yapacaksa; kişi, mekan, zaman tanımıyor. Hele sınır hiç tanımıyor. Annesi Zeliş’in orantısız sevgisine maruz kalıyor, her saat her dakika. Onun da bir aşkı var elbette. Hatta rüyalarının kadını, odasının duvarlarını da süslemekte. Kate Upton, onun imkansız ve de biricik aşkı.



4N1K İLK AŞK DİZİ KONUSU

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…

4N1K İLK AŞK FRAGMAN