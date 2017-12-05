5 bin şişe kapağıyla Mevlana'nın mozaik tablosunu yaptılar

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Çok isteyerek ve eğlenceli hale getirerek çalıştılar. ben arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Toplamda 5 bin tane kapak kullandık burada. Zaten topladığımız kapaklar da bu sayıdaydı. Bu sayıya göre biz kapaklarımızı topladık. Kapaklarımızın hepsini hem geri dönüşüm açısından hem de mozaik sanatı icra etmek adına kullandık" diye konuştu.