Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasının altıncısı İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 9 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinliğin ikinci gününe Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.



SANAYİ YERLİ OTO İLE EŞİK ATLAYACAK

Çok sayıda ihracatçı, firmalar ve öğrencilerin izlediği etkinliğin ikinci gününde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, günümüzde artık sadece teknolojiyi takip etmenin yeterli olmadığını, teknolojiyi üretmek ve dünyaya satmak gerektiğini kaydetti.

Büyükekşi, “Bugün Endüstri 4.0 devrimini yaşıyoruz. Artık, üretimde insan gücü kadar, sensör sayısı da önemli. Nesnelerin internet için 2020'de tahminle şu şekilde; 1 trilyon sensör, 50 milyar cihazı birbirine bağlayacak. Artık gelişmenin, kalkınmanın temel dinamiği, bu alanlarda. Daha ileri gidebilmenin yolu, girişimcilikten, inovasyondan geçiyor” dedi.

Büyükekşi, 2018 yılı Kalkınma Programında girişimciliğe ve KOBİ’lere özel bir önem verildiğine de işaret ederek “Girişimcilik kültürünün gelişmesi, ekosistemin daha verimli hale gelmesi için politikalar ve tedbirler sıralandı. Bugün bizlerle birlikte olan Sayın Bakanımızdan bir talebimiz var; girişimcilik politikalarımızı inovasyonla güçlendirelim. Kalkınma programlarımızda inovasyona daha fazla yer verelim. Ülkemizde bu alanda güzel bir proje var; yerli otomobil. Bu proje ile sanayimiz eşik atlayacak” şeklinde konuştu.

Bitcoin ile Dolar ve Euro’nun önemi azalacak

Etkinliğe dünyayı kasıp kavuran dijital para birimi Bitcoin’in Kurucu Direktörü Jon Matonis de konuk oldu. “Bitcoin’in Taht Oyunları” konulu konferansta Matonis, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Bitcoin gibi dijital para birimleri için ‘Merkez Bankaları için para arzının kontrol edilmesinde risk teşkil ediyor’ şeklinde bir açıklaması var. Aslında beraberinde imkanlar da getiriyor. Bitcoin, bireyler ve mali egemenliğin sağlanması için faydalı. Ülkeler için de önemli. Ayrıca Merkez Bankaları da bitcoine dayalı varlıkları temin etmek için rekabet etmeye başlayacak. Günümüzde ve gelecekte Dolar ve Euro’nun önemi azalacak. 50 yıl içinde Euro gibi bir para birimi kalmayacak. Eninde sonunda tekelleşme bertaraf edilecek” diye konuştu.

Dünyada yüzyıllardır devletler ya da kraliyetlerin para bastığını, Bitcoin’in ise para basmak için kurallara ihtiyaç duyulmadığını ispat ettiğini vurgulayan Matonis, “Para bir illüzyon. Hep beraber büyük yanılsamaya iştirak etmişiz. Biz sadece Kral Çıplak diyoruz. Bitcoin bunun için bu kadar tartışılıyor” dedi.

Merkez Bankalarının sistemlerinden daha güvenli

İlk işlemi 2009 yılında yapılan Bitcoin’in, uzaydan ses sinyallerini yakalamak için kurulan Search for Extraterrestrial Intelligence’ı (SETI) 2013 yılında geçerek dünyanın en büyük bilgi işlem projesi haline geldiğini söyleyen Matonis, “Yani Merkez Bankalarının sistemlerinden bile çok daha güvenli. Saniyede bilgi işlem gücü hash ile ölçülüyor. Dünyadaki 10 bin tane en güçlü bilgisayarı bir araya getirin, onlardan bile daha fazla. Bitcoin için belki şu an 1 milyar kişiye ulaşmak mümkün değil ama birkaç yılda bu rakamlar mümkün olacak. JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumlar bitcoin ticareti yapıyor” dedi.

Matonis, Bitcoin’in avantajlarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Birey olarak varlıkları kendi kendine kontrol ediyorsun. Kimlik hırsızlığına ve mali gözetime karşı sizi koruyor. Bitcoin Çin’de bu nedenle popüler. Sermaye hareketini engeleyen Çin’e devletine karşı özel ve tüzel kişiler kendi varlıklarını yurt dışına çıkarabiliyor. Sizi hacizlere karşı da koruyor. Hollanda dünyanın belki en büyük ilk beş ülkesinden biri değil. Ama Hollanda kişi başına düşen bitcoin kullanımında ilk beşte.

Bitcoin’in iki önemli etki alanı daha olacak; muhtemelen artık rezerv bankacılık imkansız olacak. İkincisi; vergiler ortadan kalkıyor diyemeyiz ama şeklen değişikliğe uğrayacak. Hükümetler gelir vergisi yerine tüketim vergisi, KDV üzerine odaklanacak.

Son 10 yılda yenilikçilik faaliyeti oranı iki kat arttı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2014-16 döneminde 10 ve daha fazla eleman çalıştıran yeni girişimcilerin içinde yenilikçilik alanında faaliyet gösterenlerin oranının yüzde 62’ye çıktığını söyledi.

Bakan Elvan, “Bu oran 10 yıl önce yüzde 30 idi. On yılda iki kat artış oldu ama yeterli değil, daha fazla olmalı. Küresel Yenilik Endeksi’nde de 2013 yılında 68.sırada iken 2017 yılında 43’ü sıraya yükseldik” dedi. Bakan Elvan ayrıca, 26 bölgede yer alan ve Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında destek veren Kalkınma Ajansları ile bugüne kadar 1.000’in üzerinde girişimciye destek verdiklerini, yine KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve kamu kuruluşları tarafından 800 binin üzerinde girişimci eğitimi verdiklerini de kaydetti.