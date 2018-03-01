Avrupa'nın en yoğun trafiğe sahip kentlerinden biri olan binlerce antik heykele ev sahipliği yapan Roma, kirlilik tehdidi altında.
Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, "Eğer bu duruma ciddi bir şekilde müdahale etmek istiyorsak, güçlü önlemleri almaya cesaret göstermeliyiz." ifadesini kullandı ve dizel araçların 2024 yılına kadar yasaklanacağını söyledi.
Raggi'nin açıklaması Almanya Federal İdare Mahkemesi'nin dizel araçlarla ilgili çok tartışılan kararının hemen ardından geldi. Almanya Federal İdare Mahkemesi, hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde, özellikle de belirli yaşın üzerindeki dizel araçlara yasak getirilebileceğine hükmetmişti.
Buna göre Almanya'da şehir yönetimleri hava kirliliğini önlemek amacıyla dizel araçları yasaklayabilme yetkisine sahip oldu. Karar bir emsal niteliği taşıdığı için tüm Avrupa'ya yayılma ihtimali bulunuyor.
İtalya, Avrupa'da dizel araç kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl ülkede satılan 1.8 milyon yeni aracın yaklaşık 1.2 milyonunu dizel araçlar oluşturdu.
Roma'da önemli bir sanayi bulunmadığı için şehirde yaratılan kirliliğin çok önemli bir bölümünün nedeni yollardaki araçlar. Şehirde hava kirliliğinin kritik boyutlara ulaştığı zamanlarda dönemsel olarak eski araçların trafiğe çıkmaları yasaklanıyor. Ayrıca aynı dönemlerde şehirde tek-çift plaka uygulamasına da geçiliyor.
Öte yandan Roma özelinde geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, şehirde bulunan 3 bin 600 taş anıt ve 60 bronz heykelin de hava kirliliği nedeniyle bozulma tehlikesi altında olduğu ortaya çıkmıştı.
İtalya'da Milano şehrinde de 2030 yılına kadar dizel araçların yasaklanması planlanıyor.
FIAT 2022'DE BİTİRİYOR
Öte yandan İtalya'nın en önemli otomotiv markalarından olan Fiat'ın da 4 sene sonra artık dizel araç üretmeyeceği yönünde haberler çıkmıştı.
Financial Times'ın haberine göre Fiat Chrysler, talepte gerileme yaşandığı ve son skandallar dolayısıyla maliyetlerde görülen artış nedeniyle 2022 yılına kadar binek araçlarında dizel araçları terk etmeyi planlıyor.
BAŞKA KİMLER YASAKLIYOR?
Dizel ve benzinli araçları yasaklayacağını açıklayan ülke sayısı giderek artıyor. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Çin, Hindistan, Fransa, İngiltere ve Norveç gibi ülkeler, farklı tarihlerde benzinli ve dizel araçlara yasak getirmeye hazırlanıyor.
İngiltere, 2040 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışını yasaklamayı planlıyor. 2050 yılına kadar ise yollardaki tüm araçların sıfır emisyon üreten araçlar olması hedefleniyor. Fransa da küresel ısınmaya karşı 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.
Almanya'da henüz belirli bir tarih telaffuz edilmese de bu konuda niyetini belli eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya Federal İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde aldığı karar şehirler özelinde hızlım bir yasak dalgasını başlatabilr.
Bir diğer dev otomotiv pazarı olan Hindistan da 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli motora sahip olması gerektiğini duyurmuştu.
Elektrikli otomobiller konusunda Avrupa'nın en gelişmiş pazarı olan Norveç'te 2025 yılında satılan her otomobil ve hafif ticari araç sıfır emisyonlu araç olacak.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre yukarıdaki ülkelerin haricinde elektrikli araçlar konusunda hedef açıklayan 8 ülke daha bulunuyor. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Portekiz, İspanya, Japonya, Hollanda ve Güney Kore bu konudaki niyetini ortaya koyan ülkeler arasında bulunuyor.
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