Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı’nın koordinesinde 81 ilde motosikletlere yönelik “Son sürat2” uygulaması ve operasyonlar yapılıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 81 ilde sabah 10:00'da eş zamanlı düzenlenen ‘Son sürat2’ adlı uygulama ve operasyona Jandarma sorumluluk alanlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerde görev yapıyor. 4 bin 306 noktada 6 bin 464 ekip ile birlikte 25 bin 85 personel görevde yer aldı.

GİZLİ BÖLMELERDE KONTROL EDİLİYOR

Belirlenen sabit noktalarda, motosikletler ve sürücüleri kontrolden geçiliyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletlerin plaka, sigorta,ruhsat ve şasi numaralarla gizli bölmeler kontrol edildi. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan bir çok motosiklet trafikten men edildi. Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye şu ana kadar ceşitli para cezaları kesildi.

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