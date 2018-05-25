HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, artan film sayısı sinema sektörünü hareketli ve bereketli hale getirirken bir büyük sorunu da ortaya çıkardı. 12 yılda film sayısının % 200 oranında artması sonucu eylül-mayıs arasındaki sinema sezonu iyice sıkıştı.



Sinema sektörü uzun zamandır izleyiciyi yaz aylarında da sinema salonlarına çekerek sezonu genişletmenin yollarını arıyordu.

En çok film üreten şirket olan BKM, sezonu genişletme adına çözümü izleyiciye yaz aylarında da film izleme alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmada buldu. Bu doğrultuda eylül ile nisan arasında gösterime giren filmleri yaz aylarında tekrar gösterime çıkarma kararı alan BKM, 9 filmini 7 TL’den 25 Mayıs’tan 10 Ağustos’a kadar olan dönemde yeniden gösterime çıkaracak.

BKM’nin bu sezon gösterime giren filmleri toplam 12 milyon 623 bin kişi tarafından izlendi.



"İYİ FİLMLER YER BULAMIYOR"

BKM’nin CEO’su Zümrüt Arol Bekçe amaçlarının izleyiciye yaz aylarında sinema salonunda film izleme alışkanlığı aşılamak olduğunu söyledi

Sezonu neden tüm yıla yaymak istiyorsunuz?

Film sayısı azken sezonun 8 aylık dönemi kapsaması sorun teşkil etmiyordu. Film sayısının artması elbette mutluluk verici ama sıkışıklığı ortadan kaldırmak için sezonu yaz aylarına kaydırmalıyız. ‘Yazın sıcakta sinema salonunda film izlenmez’ algısı ortadan kalkmalı. Artık bütün sinema salonlarının hepsi klimalı ve son derece konforlu. Biz BKM olarak yaz aylarını da sinema sezonunun içine katmak için çabalıyoruz. Bu yıl bu konudaki hamlemiz eylül ile nisan arasında gösterime çıkardığımız filmleri izleyiciyle yaz aylarında tekrar buluşturmak. İnsanlara yaz aylarında da sinemaya gitme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Sektörün lideri olarak bu yıl bunu yapma kararı aldık.

Sezonun sıkışması filmlerin izleyici sayısını nasıl etkiliyor?

Türkiye’de 410 sinema ve 2 bin 600 salon var. Yılda ortalama 400 filmin vizyona girdiği düşünülürse zaten hesap ortada. Filmler birbirinin önünü kesiyor. Birçok iyi film kendine yer bulamıyor. Oysa sezon uzadığında yıllık kapasite çok artmış olacak.

Sezonu bütün yıla yayma çabanız nasıl bir sonuç verir?

Sinema salonlarının ve büyük grupların tam desteği bu noktada çok önemli. Mars, Avşar gibi sinemalar bunun bilincindeler zaten aksi de düşünülemez. Hepimiz aynı gemideyiz. Birlik olmadan başarmak mümkün değil. Bu süreçte tüm pazarlama faaliyetlerini her zaman olduğu gibi yapımcı olarak biz üstleniyoruz. Fiyatlamada sağlamış olduğumuz büyük avantaj göz önüne alındığında izleyicimizin duyarsız kalmayacağına olan inancımız tam. Son olarak bu ilk yılımız ve istediğimiz sonucu alana kadar diğer yapımcıların da katılımıyla sezonu uzatma çabamız devam edecek.

Gösterime Yeniden Girecek Filmler:

Yol Arkadaşım.................................25 Mayıs

Cebimdeki Yabancı...........................1 Haziran

Acı Tatlı Ekşi....................................8 Haziran

Sen Kiminle Dans Ediyorsun.............15 Haziran

Düğüm Salonu................................22 Haziran

Deliha 2.........................................6 Temmuz

Cici Babam....................................13 Temmuz

Bizim Köyün Şarkısı........................27 Temmuz

Aile Arasında..................................10 Ağustos