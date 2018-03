90. Oscar Ödülleri’ni kazananlar bu gece açıklandı. Sinema dünyasının en prestijli heykelciği 2018 Akademi Ödülleri sahiplerine ulaştı. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende sinema dünyasının en ünlü, en önde gelen isimleri bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Geceye Time’s Up ve #MeToo hareketi ile Harvey Weinstein ile patlak veren Hollywood taciz skandalları damga vurdu. Harvey Weinstein’ın cinsel tacizine maruz kaldığını itiraf eden ilk büyük isim Ashley Judd, 90. Oscar Ödülleri’nde sunucu. Judd, tören öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hemcinslerine seslenerek “Oscar’ın şerefine gücümüzü gösterelim” dedi: “Bence @TIMESUPNOW TOPLULUK demek. Oscarların şerefine, gücümüzü topluluğa gösterelim! Bana bugün #TIMESUP kız kardeşlerinizle çekildiğiniz renkli ve hevesli fotoğraflarınızla katılın ve #TIMESUP'ın sizin için ne demek olduğunu açıklayın. #TIMESUP tagini ekleyerek topluluğumuzun görmesini ve paylaşmasını sağlayın”

Gece öncelikle ünlü isimlerin kırmızı halı geçişiyle başladı. Dolby Tiyatrosu’na gelen ünlü isimler kırmızı halıda röportajlar verip kameralar karşısına çıktılar. Kırmızı halıda ünlü yıldızların kıyafetleri de dikkat çekti. 90. Oscar Ödülleri’nde, Golden Globe’da olduğu gibi siyah giyinme birliği yoktu. Buna rağmen, yakalardaki Time’s Up yazıları ile taciz skandallarına karşı tepki gösterildi.

Kırmızı halının en şık isimlerinden biri I, Tonya filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı Allison Janney oldu. Giydiği müthiş kırmızı tuvalet ile göz alıcıydı.

Salma Hayek, kırmızı halıda Time’s Up hareketiyle ilgili yorumda bulundu. Kızının ona bu konuda destek olduğunu anlattı.

Gecenin sunucularından Ashley Judd, “Zamanında Harvey Weinstein’ın tacizine uğradığında, ogün otel odasından çıktığımda babam yüzümü gördüğünde kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı. O gün susmuştuk ama bugün sesimizi duyuruyoruz. Bu utancı ait olduğu yere gönderiyoruz” dedi.

90. Oscar Ödülleri ilginç sahne şovlarına da sahne oluyor. Sunucu Jimmy Kimmel, ödül alanlar arasında en kısa konuşma yapana jet ski hediye edeceğini hazırladı ve elinde bir kronometre ile konuşma sürelerini hesaplamaya başladı. Jet skinin tanıtımında Helen Mirren yer aldı. İzleyenler kahkahaya boğuldu.

En kısa ödül konuşmasını yapan kişi En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü Phantom Thread ile alan Mark Bridges oldu. Jet ski'yi Mark Bridges kazandı.

Ünlü müzisyen Sufjan Stevens, Call Me By Your Name filmi için En İyi Orijinal Şarkı dalında aday olan şarkısını törende söyledi.

Jimmy Kimmel’ın Oscar Ödül Töreni sürprizlerinden biri de sinema salonuna dalmalarıydı. Bir sinema salonuna Jimmy Kimmel yanında Guillermo del Toro, Armie Hammer, Margot Robbie ile beraber girdiler. Film izleyen izleyicileri şaşkına çeviren kafadarlar, salon sakinlerine jelibon, sosisli ve abur cubur fırlattılar. Guillermo del Toro, devasa bir sandviç taşırken, Armie Hammer da sosisli fırlatıcı kullanıyordu. Sinema ekranına yansıtılan Oscar Töreni’ndeki konuklar ve sinema salonundaki seyirciler karşılıklı olarak birbirlerine el salladılar. Jimmy Kimmel, En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Belgesel ödüllerini sunacak isimleri, sinema salonundan seçtiği bir izleyiciye anons ettirdi.

Jimmy Kimmel, 9 yaşındaki haliyle aynı sahneyi paylaştı. 9 yaşındakini halini sahneye çağıran Jimmy Kimmel, ufaklığa En İyi Kısa Animasyon Film'in anonsunu yapacak olan Star Wars Last Jedi yıldızlarını anons ettirdi.

Ashley Judd ve Salma Hayek sahneye çıktığında, Time’s Up hareketiyle beraber başlayan eşitlik hareketi konuşuldu. “Artık koro halinde Time’s Up yani zaman doldu diyoruz. Doplumsal cinsiyetleri, ırkları, kökenleriyle ilgili yanlış düşünceleri değiştirdiler. İleriye bakıyoruz, eşitlik için sonsuz seçenekler olduğunu görüyoruz; bize bunun sözü verildi. Farklılıkları ekranda görmeye ihtiyacımız var” sözleri yankı buldu. Bu sene Akademi Ödülleri seremonisi, Eşitliğin Oscar Tören’i oldu.

Müzisyen Eddie Vedder ise Tom Petty’nin Room At The Top adlı şarkısını seslendirdi. Akademi Ödülleri tarihinde iz bırakmış kayıpları anısına söylenen bu şarkı ile, değerli isimler bir kez daha hatırlandı.

İŞTE 2018 OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR!

- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sam Rockwell – Three Billbourds Outside Ebbing, Missouri

Sam Rockwell, ilk Oscar adaylığında ödülünü aldı.

- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Darkest Hour

- EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Phantom Thread

- EN İYİ BELGESEL

Ikarus

- EN İYİ SES KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ SES MİKSAJI

Dunkirk

- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Shape of Water

- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

A Fantastic Woman

Bu Şili'nin ikinci Oscar adaylığı ve ilk ödülü.

- EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Allison Janney - I, Tonya

Bu 58 yaşındaki Allison Janney'nin ilk Oscar adaylığıydı. İlk adaylığında Oscar almayı başardı.

- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

Dear Basketball

Glen Keane ve Kobe Bryant'ın ilk Oscar adaylıklarıydı. İlk adaylıkları ile eve heykelcikleriyle döndüler.

- EN İYİ ANİMASYON FİLM

Coco

Coco, Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 2018 Altın Küre Ödülleri'nden de En İyi Animasyon Film ödülü almıştı. En İyi Animasyon Film Oscar'ı için sürpriz bir sonuç olmadı.

- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

- EN İYİ FİLM KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ KISA BELGESEL FİLM

Heaven Is A Traffic Jam On The 40s

- EN İYİ BELGESEL FİLM

The Silent Child

- EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Call Me By Your Name

89 yaşındaki James Ivory, aldığı En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ile Oscar kazanan en yaşlı insan oldu.

- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Get Out

Get Out, Amerika'da en fazla gişe yapan ikinci film olmuştu. Birinci film Dunkirk idi.

- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Blade Runner 2049

Roger A. Deakins, 14 kez adaylığının ardından nihayet Oscar ödülü kazandı.

- EN İYİ ÖZGÜN FİLM MÜZİĞİ

The Shape of Water

The Shape of Water, Alexandre Desplat’a ikinci Oscar ödülünü kazandırdı. Bir önceki ödülü The Grand Budapest Hotel ile almıştı.

- EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Coco

- EN İYİ YÖNETMEN

Guillermo del Toro - The Shape of Water

Bu Guillermo del Toro'nun 4'üncü adaylığı ve ilk Oscar ödülü.

Guillermo del Toro, ödül konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Sanatımızın ve endüstrimizin yaptığı en iyi şey, kumdaki izleri silmek. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.

- EN İYİ ERKEK OYUNCU

Gary Oldman - Darkest Hour

Bu Gary Oldman'ın ikinci Oscar adaylığı ve ilk kazandığı ilk ödül

- EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bu Frances McDormand'ın ikinci Oscar ödülüydü. İlk Oscar ödülünü Fargo'daki rolüyle kazandı.

Frances McDormand, bu filmde oynamayı aslında hiç düşünmüyordu fakat eşi Joen Coen senaryonu okuduğunda "Bu rolü mutlaka sen oynamalısın" diyerek aktrisi ikna etti. Ve bu film Frances McDormand'a En İyi Kadın Oyuncu ödülü getirdi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü sunmak için sahneye çıkan Jodie Foster “Burası artık yeni bir Hollywood” derken, Jennifer Lawrence “Bizden öncekileri asla unutmayacağız” sözleriyle Time’s Up hareketine verdikleri desteği dile getirdiler.

- EN İYİ FİLM

The Shape of Water

En İyi Film Ödülü'nü 89. Oscar Ödülleri'nde de bu yıl olduğu gibi Warren Beatty ve Faye Dunaway sunmuştu. En İyi Film Ödülü için yanlış filmi açıklamışlardı.