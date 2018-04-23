Sırbistan’ın güneyindeki Nis şehrinde yaşayan 91 yaşındaki akordeon ustası Dragutin Miljkovic, maharetleri ve sağlığıyla adeta gençlere meydan okuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Miljkovic, dinçliğini akordeona karşı duyduğu aşk ve bağlılıkla beslediğini ancak yeni nesil gençlerin maalesef bu işe ilgi duymadığını söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER