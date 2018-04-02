Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 yendi... Mücadelenin ardından Aatif, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı:

"Kazanmak önemliydi, rakiplerimiz kazanmıştı. Herkesin kazandığı haftayı kazanarak tamamlamak istiyorduk. Bugün kazanamasaydık, bu sene bitecekti. Kazandıkça umudu sonraki haftaya taşıyorsunuz."

"Salakça bir sarı kart gördüm. Durmak istedim ama iş işten geçmişti. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem gösterdi."

SOLDADO: HATA LÜKSÜ KALMADI

"İçinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar her maç final. Artık puan kaybı diye bir durum olmamalı. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, hata lüksü kalmadı, yapacak hataları yaptık zaten."

"Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. Takım içinde bunu net gördük, çok iyi maç çıkardık."

"İyi bir derbi oynadık Galatasaray'a karşı. Galibiyeti getirecek gol anlamında şans bizden yana değildi."