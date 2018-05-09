Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararını değerlendirdi.

Çelik, "İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşma önemli bir zemindir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyit ediyor. ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez. Türkiye’nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumu en yüksek standarda sahip yaklaşımı temsil etmektedir.

İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bildiri yayınlayarak: 'anlaşmaya bağlılığımızı vurguluyoruz. Bu anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor. Bu, İran’ın nükleer programı hakkındaki ihtilafın uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için bağlayıcı karar olmayı sürdürüyor'

Maalesef ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip. İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken ABD'nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek.

Daha çok müzakereye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Kuzey Kore ile ağır problemler diplomasi ile çözülürken ve bu diplomasi için yeni bir umut olmuşken, İran'ın uyduğu ve işleyen bir anlaşmanın bu şekilde zedelenmeye çalışılması çok yanlış." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

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