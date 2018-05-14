Avrupa Birliği Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Manolis Kefalogiannis, geçen Mart ayında Türk tarafına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Beraberinde Yunan milletvekilleriyle gelen Manolis Kefalogiannis, yaklaşık 1.5 saat görüşmesinin ardından Kıyık semtinde bulunan Bulgar Sveti Georgi Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

YUNAN TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Burada Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ile bir süre görüşen Yunan parlamenter Kefalogiannis, Türk basınına açıklama yapmaktan kaçınırken, Yunanistan televizyonuna konuştu.

DHA'nın haberine göre, cezaevinde ziyaret ettiği teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in sağlık durumlarının iyi olduğunu ve cezaevi koşullarından memnun olduklarını ifade eden Kefalogiannis, "Hızlı bir şekilde cezaevinden çıkmalarını istiyoruz çünkü kendileri Avrupa Birliği vatandaşı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülke, aynı zamanda NATO üyesi, bu sebepten dolayı da cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Tabii ki buraya gelmemiz olumlu bir mesajdı. Türkiye'nin verdiği mesaj da olumlu, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesine izin verdiği için. Askerlerin yemekleri, kaldıkları yerler iyi, hiçbir şikayetleri yok" dedi.

Kefalogiannis ve beraberindekiler kilise ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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