Trump'ın Twitter hesabını kapatan kişi Türk çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı, bu ayın başında 11 dakikalığına kapatılmıştı. Sosyal ağ, hesabın o gün işten ayrılan bir çalışan tarafından kapatıldığını duyurmuştu.

Trump’ın hesabını kapatan kişinin, Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı. Olayın yaşanmasından sonra basın mensuplarının yakın markajına giren Duysak, TechCrunch’a verdiği röportajda hesabı “hatayla” kapattığını söyledi.

Twitter’ın kötü söylem ve paylaşımlara dair aldığı raporları inceleyen bölümünde çalışan Duysak, işteki son gününde ABD Başkanı Trump’ın hesabının şikâyet edildiğini belirtiyor. Hesabın kapatılması için gerekli prosedürleri başlatan Duysak, başkanın hesabının gerçekten kapatılacağını tahmin etmediğini söylüyor: “Son iş günümde rastgele meydana gelen tesadüflerin, gerçekten çok küçük ihtimallerin sonucu.”

Birçokları gibi Duysak da Twitter’ın önemli kişilerin hesapları için özel koruma prosedürleri uyguladığını düşünüyordu fakat işten ayrıldıktan birkaç saat sonra hesabın gerçekten kapatıldığını öğrendi.

Almanya’ya geri dönen Duysak, olayın arkasındaki çalışanın kendisi olduğundan şüphelenen basın mensuplarının ailesinden arkadaşlarına kadar herkesi aramalarından ve kendisine ulaşmaya çalışmalarından rahatsız olduğunu, normal bir hayat sürebilmek için bu röportajı verdiğini açıkladı.

Duysak’ın röportajı üzerine Twitter yorum taleplerine şöyle yanıt verdi: “Eski çalışanımız hakkında yorum yapmayacağız. Benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldık.”

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