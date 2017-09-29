ABD'de 70 bin taraftar, stadın yanındaki hastanedeki çocukları selamladı

Kinnick Stadyumu'nda yaklaşık 70 bin kişi, 2 Eylül'de Iowa Hawkeyes'ın sadece North Texas'la oynayacağı maç için statta değildi. Taraftarlar, çocuklara sürpriz yapmak için de koltukları doldurmuşlardı. Stadın yanına yeni inşa edilen Iowa Üniversitesi'nin çocuk hastanesinde başta kanser tedavisi gören Blair Smith olmak üzere birçok çocuğa büyük bir sürpriz yapıldı.

Tüm tribünler maçın ilk çeyreğinde hastaneye dönerek 9 yaşındaki Blair'e el salladı. Bu eylem medyanın büyük ilgisini çekmişti ve maçın devam ettiği sırada kameralar sahadan çok Blair'a odaklanmıştı. Iowa Üniversitesi'nin başlattığı bu akım, şimdilerde geleneğe dönüşmek üzere...

Taraftarlar ve oyuncular, aralarında para toplayarak hastanede tedavi gören çocuklara yardımda bulunmaya çalışıyorlar. Ayrıca hastaneden bir çocuk 'çocuk kaptan' olarak takımın maç öncesinde çizgi seremonisinde yer alıyor. "Iowa Hastanesi dalgası" adını verilen selamlama ise Iowa Hawkeyes'ın iç sahada oynadığı hemen hemen her maçta hayat bulmaya başladı.

Iowa Üniversitesi