ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 17 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından öğrencilerin başlattığı hareket, silah lobisinin siyasetteki rolüyle ilgili tartışmaların alevlenmesine neden oldu.
Öğrencilerin eylemlerinin ABD'de yılsonuna doğru yapılacak ara seçimleri de etkileyebileceği belirtiliyor. Saldırıdan kurtulan ancak arkadaşlarını kaybeden öğrencilerin önemli bir kısmı, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ilk kez oy kullanacak.
Öğrenciler, silah edinme yasalarını sıkılaştırma sözü veren adayları destekleyeceklerini söylüyor ve diğer seçmenlere de aynı şekilde davranmaları çağrısı yapıyor.
19 yaşındaki Nikolas Cruz, 14 Şubat günü Florida eyaletinin Parkland kentinde bulunan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne girerek, elindeki silahla ateş açtı.
Saldırıda 17 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Bu olay, ABD'de bugüne kadar eğitim kurumlarına düzenlenmiş en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
Bu saldırının ardından okulları hedef alınan lise öğrencileri, ülke çapında siyasetçilerden silah yasalarının değiştirilmesini talep etmek üzere çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlemeye başladı.
Öğrenciler, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyada ülke çapındaki tüm öğrencilere 14 Mart günü okulu boykot etme ve 10 gün sonra başkent Washington'da düzenlenecek olan yürüyüşe katılma çağrısı yapıyor.
Silah konusu, ülkede kutuplaşmanın en ciddi yaşandığı konular arasında yer alıyor.
ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti.
Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor.
Floridalı lise öğrencileri ise bu konuda son 10 günde bazı önemli adımlar atmayı başardı. Öğrenciler, televizyon programlarında silah taşıma hakkını savunan Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyelerini sordukları sert sorularla köşeye sıkıştırmayı başardı.
Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Rick Scott, silah sahibi olmak için konulan yaş sınırını 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.
Ayrıca, ülkenin en güçlü lobileri arasında yer alan ve birçok politikacıya maddi destek veren silah lobisi National Rifle Association'a (NRA) yönelik boykot çağrıları da karşılık bulmaya başladı.
Cuma günü NRA ile ilişkilerini kesen şirketler arasına MetLife sigorta ve Symantec de katıldı.
NRA üyelerine indirim sunan Hertz, National, Avis, Budget ve Enterprise araç kiralama şirketleri de ilişkilerini kesmeye karar verdi.
Lise öğrencileri ayrıca politikacılara da NRA'den bağış almama çağrısı yapıyor.
NRA yetkilileri son günlerde yaptıkları açıklamalarda, yasaların sıkılaştırılmasını talep edenleri sert dille eleştiriyor ve "Demokrat Parti'yi destekleyen elitlerinin silah edinme hakkını ortadan kaldırmak için Parkland katliamını siyasete alet ettiğini" öne sürüyor.
Öğrenciler ayrıca, aralarında Oprah Winfrey ve George Clooney'nin de olduğu ünlü isimlerden milyonlarca dolarlık yardım almayı ve Hollywood'da iyi bilinen halkla ilişkiler şirketinden ücretsiz tanıtım hizmetleri sağlamayı başardı.
Uzmanlar, lise öğrencilerinin kampanyasının ses getirmesinin ardında insanları hızlı bir şekilde harekete geçirme yetenekleri ve yaptıkları ateşli konuşmaların sosyal medya üzerinden yayılmasının yattığını söylüyor.
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