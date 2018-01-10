Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.
Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu'nun 7 yaşındayken, kardeşi 29 yaşındaki Hatice Berberoğlu'nun ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldığı iddia edildi. İHA'nın haberine göre, Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. İki kardeş evlatlık olduklarını öğrenince önce birbirlerini sonra da Adanalı biyolojik ailelerini ve akraba üyelerini bularak bir araya geldi. Başka çocukların da İncirlik Hava Üssü'nde çalışan askerlere satıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların medyaya yansıması üzerine de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
"TALİMAT VERİLMİŞTİR"
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan bazı ABD'li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır. 'Soybağını Değiştirmek', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla yukarıda belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat verilmiştir."
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