ABD Posta Servisi Karsan'dan tüm prototip araçları teslim aldı

Karsan ABD Posta Servisi'nin yeni nesil dağıtım aracı projesi için geliştirdiği prototiplerin hepsinin teslim ettiğini açıkladı. Prototipleri altı ay süreyle değerlendirecek olan ABD Posta servisi, bundan sonra nihai tedarikçisini belirleyecek.

Karsan açıklamayı KAP'a yaptı. ABD Posta Servisi, şirketin daha önce verdiği bilgiye göre yeni nesil araç ihalesinde Karsan dahil altı üreticiye 50 adet prototip siparişi verdi.

Karsan dışında prototip geliştiren şirketler arasında AM General, Mahindra , Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney

bulunuyor.

KARSAN

ABD Posta Servisi

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