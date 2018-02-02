ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Manning ise, Türkiye ile Münbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu açıklamıştı.

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