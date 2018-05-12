Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, "İyi bir maç oldu. Fatih hocaya çok teşekkür ederim. 1 hafta orada yattı. Bu gece de kimse uyumadı, hiç birimiz uyumadık. Tabii ki stresli geçiyor, kolay değil. 180 dakikamız vardı. Bugün yendik. Şimdi Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah İzmir'de galip gelip şampiyon olacağız. Onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Onun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Geldiğimizde hocamızla beraber şampiyon olacağız dedik. İnşallah olacağız" diye konuştu.
"FLORYA'DA MUHTEŞEM BİR UYUM VAR. SEÇİMDE BUNUN BOZULMASINI İSTEMİYORUM"
Galatasaray'ın 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan olağan seçimli genel kurulu öncesinde kongre üyelerine seslenen Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanıma teşekkür ediyorum. İkimiz bir olduk. Yönetimde olmamama rağmen bir dediğimi iki yapmadı. İyi birlik oldu. Galatasaray seyircisine de teşekkür ediyorum. Muhteşem bir seyirciye sahibiz. Galatasaray kongre üyelerine de bu galibiyeti armağan ediyoruz. Florya'nın havasını bozmasınlar. Florya'da muhteşem bir uyum var. Seçimde bunun bozulmasını istemiyorum. Üst üste şampiyonlukla istiyorsak bu seçimde galip gelmemiz lazım. Tabii ki bunu kongre üyeleri bilir. Verecekleri bütün kararlara da saygım sonsuz" şeklinde konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK BELLİ DEĞİL"
Son hafta maçlarının hangi gün oynanacağının belli olmasından dolayı bir karmaşa yaşadıklarını ifade eden Albayrak, "Önümüzdeki maçları ne zaman oynanacak belli değil. Hoca bile içeride oyunculara kaç gün izin verecek bilmiyor. Keşke daha önceden bunlar açıklansaydı" dedi.
Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına yoğun talep olduğu ve Göztepe Kulübü ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Stadı var ama passolig sistemi çalışıyor mu, bilmiyorum. Burada Göztepe ve TFF'yi de suçlamamak lazım. Bu iki günde kurulacak bir sistem değil. Tabii ki 8-10 trilyona yakın para toplanır. Göztepe Yönetim Kurulu tabii ki bunu düşünmüştür ama benim bildiğim kadarıyla o stadın çözme riski varmış."
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