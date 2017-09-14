Aboubakar, Beşiktaş'ın galibiyetini Beşiktaş soyunma odasında kutladı

Abou da kutlamada! Cezası nedeniyle Beşiktaş’a karşı forma giyemeyen Aboubakar maçın ardından Siyah-Beyazlı takımın soyunma odasına indi... Galibiyeti kutlayan eski takım arkadaşlarına katılan Kamerunlu golcünün neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Babel, Aboubakar hakkında “Kardeşim. Onu özledim” ifadesini kullandı.

— HT Spor (@HTSpor) September 13, 2017

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