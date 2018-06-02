Academia Cantolao - Inti Gas Ayacucho maç önü

Peru Premier Lig Apertura maçında Academia Cantolao ile Inti Gas Ayacucho, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Academia Cantolao son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Inti Gas Ayacucho son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Academia Cantolao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Inti Gas Ayacucho kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academia Cantolao son haftadaki Sport Rosario müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho, Alianza Atletico karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Academia Cantolao, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inti Gas Ayacucho, 0 gol atarken 3 gol yedi.