HT Magazin'de yer alan habere göre, 12 yıllık eşi Keith Urban’a destek olmak için gelen Nicole Kidman, altın rengi elbisesiyle her zaman olduğu gibi tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.



48 yaşındaki ünlü şarkıcı Gwen Stefani ise, gecenin en sade ve şık kadınlarındandı.

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