Bolu'da, eğitim gören öğrenciler yararına düzenlenen "Geleneksel Büyük Bolu Kermesi" büyük ilgi gördü. Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen kermeste vatandaşlar, getirilen deve ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra deve, 20 bin lira ile açık artırmaya çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, deve için çok sayıda katılımcı teklif verdi. Fiyat 60 bin liraya kadar yükseldi. Bolu'da kuyumculuk yapan Mehmet Demir, 60 bin liraya deveyi satın aldı. Mehmet Demir, satın aldığı deveyi kermes yararına bağışladı.