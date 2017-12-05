Adana'da bir sürücü çarptığı kadının öldüğünü polisten öğrendi

Adana'da yaralı bir kadını tıp merkezine götürerek "yolda buldum" diye teslim ettikten sonra kaybolan şahsın, ölen kadına otomobiliyle çarptığı ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, olay, 11 Kasım günü Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali A.(67), Berrin Polat (50) isimli kadını bir tıp merkezine götürüp "otomobil ile giderken yerde yatar halde buldum bende iyilik olsun diye buraya getirdim" dedikten sonra tıp merkezinden ayrıldı. Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Polat, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastaneye giden ekipler, kadının vücudunda morluk ve kafasında darp izi olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde bir trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruldu. Bu tespit üzerine polis tıp merkezi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Yapılan incelemede, kadının otomobil ile tıp merkezine getirildiğini belirledi. Polis bu belirlediği otomobilin geriye dönük nereden geldiğini belirlemek için 75 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip kazanın Fevzipaşa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından şüpheli Cumali A.'yı evinde gözaltına aldı.
Cumali A., tıp merkezindeki görevlilerin "Buna bir şey olmaz sen git" dediklerini bu nedenle hastaneden uzaklaştığını, kadının öldüğünü de polis geldikten sonra öğrendiğini söyledi. A., "taksirle adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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