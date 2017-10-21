Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu maçı kahvede izledi - Denizlispor Adana Demirspro maç sonucu

Denizlispor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 64. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Barış Örücü, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Denizlispor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Öte yandan ay başında İstanbulspor karşılaşması sonrası sahaya inerek maçın hakemi Kutluhan Bilgiç'in kararlarına itiraz ettiği için 21 gün hak mahrumiyeti alan Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, Denizli'ye taraftarlarla birlikte gitti. Cezası nedeniyle stada giremeyen Gökoğlu, mücadeleyi kahvehaneden takip etti.

Denizlispor, bu sonuçla 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Adana Demirspor ise 14 puanda kaldı.

Fotoğraf: Mavisimsek.com

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