Adana Demirspor Kulübünde başkanlığa Kazım Bozan seçildi.

Kulübün, kentteki bir balo salonunda düzenlenen olağan genel kurulunda, Nilay Ateşoğulları ve Kazım Bozan'ın listeleri yarıştı. Mevcut başkan Mehmet Gökoğlu ise aday olmadı.

Seçim sonucunda Kazım Bozan 148 oyla başkanlık görevine getirilirken, Nilay Ateşoğulları'nın listesi 59 oyda kaldı.