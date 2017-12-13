Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı sarı-lacivertli takım 6-0 kazanmıştı. Bu akşam Adana'da oynanacak maçı merak eden futbolseverler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılığını da hakemler Serkan Gençerler ile Engin Erdem yapacak.

Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan 10 karşılaşmadan 9'unu Fenerbahçe kazandı. Sadece 1 maç Adana Demirspor galibiyetiyle bitti.

İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.

Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ ADANA'YA GELDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yapacağı rövanş maçı için Adana'ya geldi.

Kafileyi havalimanı dışında az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

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